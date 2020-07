Het aantal rokers onder jongvolwassenen blijft "onverminderd groot" volgens het Trimbos-instituut. Onder volwassenen wordt er daarentegen steeds minder gerookt. Op ons reactieplatform NUjij vertelden ex-rokers waarom zij begonnen met roken, maar bovenal waarom zij uiteindelijk afstand deden van de sigaretten.

Geconfronteerd door twee kinderen

JJW_Visser: "Ik ben begonnen met roken toen ik 15 was omdat ik het stoer vond. Mijn ouders hebben altijd geprobeerd mij ervan te weerhouden. Maar groepsdruk doet veel. Nu, twintig jaar verder, ben ik gestopt nu ik twee kinderen heb. Heel confronterend als ze aangeven later ook met papa te willen voetballen, maar dat kan alleen als je niet meer rookt."

"Roken is niet lekker, je merkt het pas als je gestopt bent. Ik rookte niet veel en nooit binnen of in de auto etc. Als je wilt stoppen, doe het zo snel mogelijk. Het is een eigen keuze om te beginnen maar zeker ook om te stoppen. Ik vind ook dat de overheid veel meer moet stimuleren om gezond te leven."

Gestopt door zwangerschap

Hooghoudt1976: "Ik zie het net als met afvallen; het effectiefst is het om in de eerste plaats nooit de fout te maken. Tijdig voorlichten (van en door ouders) en er voldoende aandacht aan blijven schenken."

"Mijn vriendin is gestopt voor de zwangerschap (en ex-roker gebleven), mijn moeder is van een andere generatie: die heeft ondanks alle bekende hulpmiddelen nooit de peuk kunnen neerleggen."

'Overheid wil als ouder optreden bij volwassenen'

display_name: "Ik ben zelf recent gestopt met roken. Ik kan niet anders als zeggen dat ik het echt ronduit belachelijk vind wat de overheid doet met de accijnzen op sigaretten. De prijs van een pakje is echt absurd hoog. Voordat u het goed praat "omdat mensen toch maar moeten stoppen"."

"Het is een keuze van de mensen zelf. Waarom wordt bier niet extreem belast? Waarom wordt de friettent niet extreem belast? Waarom bestaan er nog plaatsen waar onbeperkt drank afgekocht mag worden?"

"Ik blijf het een grote hypocriete bende vinden, die anti-rooklobby. Laat mensen zelf kiezen, er is niemand die de consequenties niet weet. Een minimum leeftijd is zeker goed te praten, al het overige is echter steeds meer en meer de overheid die als ouder op wil treden bij volwassenen."

'Niet het roken verbieden, maar verslavende stoffen'

Rupert_Grint: "Ik rook zelf. Met het oog op vrijheid van keuze, en het argument over gezondheid en verslaving in acht nemend, lijkt mij de enige oplossing dat niet het roken zelf verboden wordt, maar dat de verslavende stoffen in rookwaar verboden worden."

"Dan kunnen mensen zelf kiezen of ze rook/verbrandingsproducten willen inademen, maar lopen zij geen kans om daaraan lichamelijk verslaafd te raken. Zij kunnen dus niet door lichamelijke verslaving als (deels) "wilsonbekwaam" gezien worden en tegen zichzelf in bescherming worden genomen. Voor andere mensen is rook van sigaretten dan ook te vergelijken met rook van bijvoorbeeld barbecue of motorvoertuigen, en kunnen we er soortgelijke wetten voor maken."

"Dan heeft iedereen de vrijheid, meten we niet met twee maten, en heeft de overheid geen gegronde reden om inbreuk te maken in het leven van mensen en hun de vrije keuze te ontnemen."

Roken is niet altijd een keuze

Rob190715: "Ook jaren gerookt, vanaf mijn dertiende. Op mijn 33e na vele pogingen gestopt. Ik ben door groepsdruk begonnen. Van mijn ouders mocht ik niet roken. En veel zaken die stiekem moeten, zijn spannend. Roken is door de groepsdruk op dertien jaar geen keuze. Later als je verslaafd bent ook niet."

"Omdat ik niet wilde dat mijn kinderen gingen roken en voor mijn eigen gezondheid, ben ik twintig jaar geleden gestopt. Mijn kinderen heb ik nooit verboden om te roken. Ze mochten alleen niet binnen roken. Ze zijn nooit begonnen. Ze zijn inmiddels volwassen. Die beginnen niet meer, verwacht ik."

