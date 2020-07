Er komt een nationale herdenkingsdag waarbij zal worden stilgestaan bij de enorme impact die de coronacrisis de afgelopen maanden heeft gehad. Dat maakte premier Mark Rutte vrijdag na afloop van de ministerraad bekend. "Het is voor iedereen een emotionele tijd geweest", zei de premier. Daarom komt er na de zomer een dag om stil te staan bij alles wat er is gebeurd. "Een moment van bezinning waar we samen terugkijken, verhalen delen en hoopvol vooruitblikken."

Hoe de dag er precies uit zal zien is nog niet bekend. Ook is er nog geen datum vastgesteld. Wel zei Rutte dat de dag een sterk regionaal karakter moet krijgen. Voor zichzelf ziet hij geen grote rol weggelegd. "Ik ga daar niet zelf staan schitteren. De mensen staan centraal."

Volgens de premier is het goed om een dag stil te staan bij de mensen die het leven lieten als gevolg van het virus en alle mensen die ziek zijn geworden. Hij ziet de herdenkingsdag ook als een moment van bezinning waarbij stilgestaan wordt op de impact op het dagelijks leven, bijvoorbeeld de eenzaamheid die sommige mensen ervaren, mensen die werkloos zijn geraakt en de ervaringen van de mensen in de zorg.

De premier sprak zijn hoop uit dat het bij die ene herdenkingsdag blijft, al waarschuwde hij dat het virus niet verdwenen is. "Het virus is richting de uitgang, maar nog niet het huis uit." Sterker nog, het aantal nieuwe besmettingen loopt wereldwijd nog steeds op.

Hij benadrukte daarom het belang van het houden aan de coronaregels: handen wassen, 1,5 meter afstand en bij klachten thuisblijven. Dat het virus in Nederland niet langer zorgt voor een onhoudbare druk op de zorg is volgens de premier niet de danken aan hem of de politiek, maar aan de mate waarin mensen bereid zijn geweest om te luisteren naar de feiten en zich aan de regels te houden. "Daar ben ik ontzettend blij om."