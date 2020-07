Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en vragen stellen aan de redactie. We krijgen wekelijks tienduizenden reacties binnen. In deze rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Jort Kelder en het racismedebat

Er is veel kritiek ontstaan over de keuze voor Jort Kelder als debatleider bij het NPO-debat over racisme dat zondagavond te zien is. Zo zou hij volgens het Black Renaissance Collectief niet objectief genoeg zijn. Op NUjij kreeg Kelder veel kritiek, maar er waren ook veel lovende geluiden te horen van lezers als Bescheiden_Muis.

“Als fervent luisteraar van de Jortcast vind ik Jort juist iemand die heel open een debat in gaat. Nu knippen ze in allerlei uitspraken van Jort uit het verleden zonder context en krijgt hij daarmee het stempel racist. Terwijl dat helemaal niks zegt over wat hij vindt. Jort is gewoon iemand die er af en toe een prikkelende opmerking in gooit in een discussie om een interessant weerwoord van zijn gesprekspartner te ontlokken. Ik vind dat er zeker wat gedaan moet worden aan discriminatie op de arbeidsmarkt, woningmarkt, belastingdienst, schooladvies etc. Maar om iemand zo kortzichtig en preventief de mond te snoeren gaat mij te ver. De open debat cultuur is een groot goed en als je mensen mee wil krijgen in je beweging kan je beter niet zo censurerend optreden.” Bescheiden_Muis

Discussie na open brief over cancel culture

J.K. Rowling, Salman Rushdie, Margaret Atwood en 147 andere auteurs, wetenschappers en docenten hebben in een open brief hun onvrede geuit over cancel culture; het boycotten van bekende personen nadat zij iets controversieels hebben gezegd of gedaan. Op NUjij ontstond een verhitte discussie, waarbij deze vorm van 'censuur' veel kritiek kreeg van lezers, onder wie Woody_Pecker.

“De schrijvers van de brief hebben groot gelijk. Geen enkele discussie is gebaat bij het monddood maken van de opponent. Discussies dienen gevoerd te worden met argumenten, niet met het censureren en afbranden van degenen waarmee men van mening verschilt.” Woody_Pecker

Toch waren er ook veel lezers, onder wie C_M, die het juist goed vinden dat mensen op hun uitspraken en daden worden afgerekend wanneer ze te ver gaan.

“Dit is inderdaad een probleem. Maar, er zit ook een andere kant aan het probleem, en dat is de weigering van velen die zich benadeeld voelen door de ‘cancel culture’ om serieuze discussie te voeren - bijvoorbeeld de vele provocatie-speeches die white nationalists op Amerikaanse universiteiten organiseerden met als doel puur en alleen om geweigerd te worden zodat daar een showtje over opgevoerd kan worden. De andere kant van de 'cancel culture' is een cultuur waarin mensen wel omstreden, extreme en anderszins afwijkende meningen willen kunnen verkondigen, maar er geen verantwoordelijkheid voor willen nemen: wegrennen voor discussie, inhoudelijke kritiek afschuiven op 'politiek correct' of 'karaktermoord' - en het idee dat vrijheid van meningsuiting ook vrij van consequenties zou betekenen.” C_M

Nederlanders in Melbourne weer zes weken in quarantaine

Melbourne moet wegens oplopende coronabesmettingen nogmaals zes weken in in lockdown. Op NUjij riepen wij Nederlanders in Melbourne op om met ons te praten over hun ervaringen met deze nieuwe lockdown. Bekijk hier de video.

Huizenprijzen stijgen wéér

Steeds meer huizen worden voor meer dan de vraagprijs verkocht. Dit geldt in het tweede kwartaal voor meer dan de helft van de verkochte woningen. De huizen worden verkocht voor gemiddeld 335.000 euro, een stijging van bijna 9 procent vergeleken met een jaar eerder. Op NUjij hebben vooral de starters hier last van.

“Het blijft lastig. Ik woon in Amsterdam en zou hier ook graag een huis willen kopen, maar een hypotheek van €400.000 of meer zit er voor mij niet in. Mijn leven draait om familie, vrienden, cultuur en werk, en die bevinden zich nu eenmaal allemaal in Amsterdam. Dus het kan wel zo zijn dat een huis in Oost-Groningen of Zuid-Limburg veel goedkoper is, maar dat is voor mij echt geen alternatief. En omdat dit voor veel mensen geldt, zullen die prijsverschillen er ook wel blijven.” Martin_Doeksen

“Eenverdiener, 30-35 jaar, verdien 55.000,- bruto p/j. Je kan dan ongeveer 250.000,- lenen en dan dien je rest K.K. aan spaargeld bij te leggen. Vind daar maar eens een klein beetje woning voor in een dorp in de driehoek Den Bosch-Tilburg-Eindhoven. Is toch van de zotte dat je met 1,5x modaal nog nauwelijk een woning kan kopen als starter?” Fripper

Veel reacties op oproep zijinstromers pabo

Afgelopen dinsdag hebben wij een oproep geplaatst voor zijinstromers van de pabo. Daar werd massaal op gereageerd. Benieuwd wat we met de input gedaan hebben? Lees hieronder het artikel.

