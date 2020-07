In aanloop naar het nieuwe studiejaar is het aantal aanmeldingen voor pabo-opleidingen met 11 procent gestegen. Voor een verhaal op NU.nl zijn we op zoek naar zij-instromers. Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?

Heb jij ineens besloten iets heel anders te gaan doen na lang twijfelen? Of heeft de coronacrisis je ertoe aangezet om je huidige baan te heroverwegen? We zijn erg benieuwd naar je verhaal. Stuur een mailtje met in het kort uitleg over je situatie en je telefoonnummer. Wellicht nemen we contact met je op.