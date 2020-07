Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de vragen stellen aan de redactie. Wekelijks krijgen we tienduizenden reacties per week binnen. In deze rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Cosmetische ingrepen populair onder jongeren

Botoxprikken tegen rimpels en fillers om vollere lippen te krijgen zijn populair onder jongeren. Het aantal cosmetische ingrepen onder jongeren tussen 18 en 25 jaar is sinds 2008 fors toegenomen.

In de discussie op NUjij ging het over de rol van sociale media, onzekerheid en het schoonheidsideaal. NUjij'er MikedenG vindt dat er meer voorlichting moet komen over dit onderwerp.

“Ik denk dat het iets te makkelijk is om te zeggen dat dit door het schoonheidsbeeld van vandaag de dag komt of door social media. Jezelf mooi(er) maken is van alle tijden. Het feit dat dit soort behandelingen makkelijk en redelijk goedkoop te krijgen zijn speelt een grote rol. En blijkbaar hoef je er niet eens goed in te zijn om dit soort behandelingen te mogen uitvoeren. Het is tijd voor meer voorlichting hierover op school en televisie/social media. En strengere wetgeving en diploma's/certificaten voor cosmetische klinieken. De drempel moet hoger worden.” MikedenG

Hooghoudt1976 heeft zelf een cosmetische ingreep ondergaan, maar waarschuwt andere jongeren.

“Rond mijn tiende werd ik nogal gepest met mijn flaporen. Gek genoeg deden ze dat later niet meer of is het langs me heengegaan. Natuurlijk zag ik zelf ook wel dat met name dat ene oor anders was. Later leerde ik dat het geen flapoor was, maar het ontbreken van de anti-helix: geen kraakbeen in het oor. Daardoor stond het ver naar buiten, klapte het dubbel in mijn slaap en bij het opdoen van de motorhelm, uitermate pijnlijk. Als late twintiger het zware besluit genomen om in goed vlees te laten snijden. Ik kan niet ontkennen dat het cosmetische argument daarin heeft meegespeeld. Een ingreep aan het hoofd moet men niet lichtzinnig nemen. Het kan zeer pijnlijk zijn en het heeft psychische effecten. Succes is niet gegarandeerd, er kleven altijd risico's aan. Ik ben wel erg blij met het resultaat, kan sindsdien voor het eerst petjes dragen. Ik vind dat mensen wel bewust moeten zijn van de risico's.” Hooghoudt1976

Toevoegen van eiwit aan veevoer verboden

Om de stikstofuitstoot te verminderen mogen boeren geen eiwit meer toevoegen aan veevoer, wat leidde tot een spontaan protest. Op NUjij waren veel gebruikers kritisch op het boerenprotest, maar er reageerden ook boeren die hun kant van het verhaal wilden delen, zoals H_Bosch.

“Ook wij als koeienboeren zullen stikstof moeten reduceren. Maar ook ik als voorloper in de kringlooplandbouw heb moeite met deze regeling. 34% van de grond die ik gebruik is natuurgebied dat ik namens Staatsbosbeheer beheer. Het gras wat ik van deze natuur-weilanden oogst is extreem eiwitarm, maar prima voer voor de droogstaande koeien (koeien met zwangerschapsverlof). Alleen moet aan dit voer wel extra eiwit worden toegevoegd voor de groei van het ongeboren kalf. Normaal voer ik deze dieren weinig brok met een hoge concentratie eiwit, maar dit is nu verboden. Nu moet ik of een tekort aan eiwit voeren aan deze dieren, waardoor de kalveren zwak (of dood) geboren worden. Of ik moet veel meer kilo's brok voeren om het dier voldoende eiwit te geven, maar dan neemt de kans op obesitas koeien weer fors toe. Het extra eiwit dat ik bij deze dieren voer, wil ik wel verminderen bij de melkgevende koeien, maar dat is in dit wetsvoorstel onmogelijk.” H_Bosch

Excuses voor slavernij zorgt voor te veel polarisatie

Om verdere polarisatie te voorkomen is het kabinet niet van plan om namens Nederland excuses aan te bieden voor het slavernijverleden. NUjij'er Kees_de_G kan zich vinden in dit standpunt: volgens hem zouden excuses onterecht de indruk wekken dat het hele land bij de slavernij betrokken was en is het belangrijker om hedendaagse problematiek aan te pakken.

“Ik vind het lastig om te begrijpen hoe excuses voor de Nederlandse rol in de slavernij kunnen helpen in het gesprek over racisme en discriminatie. Alsof witten die zwarten anders bejegenen dat doen vanwege wat er 200-500 jaar geleden gebeurd is. Veel mensen weten niet eens hoe dat destijds allemaal ging. Daarnaast voelt een excuus alsof een heel land en masse zich zou hebben vergrepen aan de slavenhandel. Dat is zeker niet zo, het was een kleine groep handelaren en zeelieden (hoe verwerpelijk ook). Ik kan me daarom goed vinden in de stelling van Rutte. Laten we vaststellen dat de slavenhandel verwerpelijk was (in al zijn facetten) en het gesprek voeren met elkaar over de problemen van nu.” Kees_de_G

RKO is het hier niet mee eens en vindt dat excuses wel op zijn plaats zijn als je kijkt naar hoeveel welvaart de slavernij Nederland heeft opgeleverd.

“Het slavernijverleden is achteraf gezien niet iets om trots op te zijn, ondanks de grote welvaart die het ons heeft gebracht. Bied excuses aan en zeg dat het nooit meer mag en zal gebeuren. Het is nu eenmaal gebeurd, niemand die het nog kan veranderen, maar probeer er in ieder geval iets van te leren en mee te nemen naar de toekomst. Volgens mij haal je dan juist een grote angel uit het debat. Ik ben eens in Ghana naar een slavenfort geweest en je krijgt er echt de rillingen van als je ziet en hoort wat daar allemaal is gebeurd. Ik heb verder niks met Akwasi of collega's van hem, maar ik kan me, als je dat soort dingen hebt gezien en gehoord, goed voorstellen dat het slavernijverleden nog steeds impact heeft. Het zou sowieso een goed idee zijn voor sommige mensen om eens in zo'n fort te gaan kijken, misschien gaan ze dan een toontje lager zingen in het racismedebat.” RKO

Criminele chatgesprekken gekraakt

Justitie maakte donderdag bekend dat het erin is geslaagd om EncroChat, een versleutelde communicatiedienst, te kraken. Het programma werd veelal gebruikt door criminelen, van wie veel gesprekken nu in handen van de politie zijn. Op NUjij reageerden veel lezers positief omdat dit tot veel aanhoudingen heeft geleid, maar lezer Animiles maakt zich zorgen om wat dit voor privacy betekent.

“Stel je voor: Het is 2034 en Frankrijk valt uit elkaar. Vervolgens grijpt een dictator de macht. Er ontstaat een oorlog en Nederland wordt bezet. De Nederlandse taal wordt verboden en je mag je niet uitspreken tegen het nieuwe Franse regime. Onder de Franse onderdrukking lijd je honger en je leven is een hel. Het verzet is een actie van plan om te Fransen te saboteren. Maar de Fransen kraken hun communicatiemiddelen en de actie wordt verijdeld. Dit kost vervolgens het leven van vele verzetslieden. Is het dan goed dat ze zulke communicatiemiddelen steeds weten te kraken? Mijn mening: Nederland doet het op dit moment vrij goed wanneer het aankomt op privacy en dergelijke. Maar in veel landen (China en Rusland bijv.) Is dit niet het geval. En je weet nooit hoe Nederland in de toekomst verandert. Om mijn toekomst te beschermen vind ik dat privacy in grote lijnen beschermd moet worden. Er kan naar mijn mening beter iets gedaan worden aan de onderliggende reden waarom er criminaliteit is.” Animiles

