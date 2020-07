De eerste boeren zijn vrijdag aangekomen op het Malieveld in Den Haag om te protesteren tegen veevoer- en stikstofmaatregelen, zegt Bart Kemp van Agractie in gesprek met NU.nl.

Agractie houdt vanaf 12.00 uur een protest op het Malieveld. De belangengroep riep haar leden in de nacht van donderdag op vrijdag op tussen 10.00 uur en 11.00 naar het veld te komen.

De organisatie laat weten een podium te hebben geregeld, evenals geluid en een aantal sprekers. Het wordt naar verwachting echter geen massaal protest zoals eerdere acties. Elders in het land worden ook kleine protesten verwacht, aldus Kemp.

Donderdag verzamelden zich ook al tientallen boeren op verschillende plekken in het land, waaronder Den Haag en Groningen. Een deel van de binnenstad van Den Haag is nog altijd afgesloten voor het verkeer. Defensie heeft met legervoertuigen de binnenstad afgezet.

Ook in Groningen werd gedemonstreerd. Onder meer bij Groningen Airport Eelde, waar boeren zonder toestemming de start-en landingsbaan zijn opgereden. Het vliegveld doet aangifte, meldt de Groninger Internet Courant.

Boeren boos om verbod op toevoegen extra eiwit aan veevoer

De boeren zijn boos om de plannen van minister Carola Schouten (Landbouw) om de stikstofuitstoot in het land te verminderen. Om dat te bewerkstelligen heeft de minister aangekondigd het toevoegen van extra eiwit aan veevoer te willen verbieden. "Dat is slecht voor onze dieren en dat accepteren wij niet", aldus Kemp.

De sector kwam afgelopen tijd zelf ook met voorstellen om de stikstofuitstoot te reduceren, maar die gesprekken liepen op niks uit.

Toch stemde de Kamer in de nacht van donderdag op vrijdag voor een motie om de voorstellen van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens Schouten is er echter te weinig tijd voor de adviezen en doorberekeningen. Boeren moeten zich hoe dan ook realiseren dat de veevoermaatregel per 1 september kan ingaan, ongeacht of de Kamer het voorstel van de VVD en het CDA steunt, waarschuwde de bewindsvrouw.