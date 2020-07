In de Ethiopische regio Oromiya zijn minstens tachtig mensen om het leven gekomen bij zware rellen en protesten. De rellen ontstonden nadat maandagnacht de zanger Haacaaluu Hundeessaa werd doodgeschoten, wat volgens de politie een gerichte aanval was. Het leger is uitgerukt en bewapende groepen betogers trekken door de straten van de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba.

De dood van de zanger Hundeessaa heeft geleid tot politieke frustraties onder de Ethiopiërs. Hundeessaa's muziek was erg belangrijk voor de grote demonstraties in het land, die in 2018 leidden tot het aftreden van premier Hailemariam Desalegn. Desalegn werd toen vervangen door de huidige premier, Abiy Ahmed Ali.

Zowel demonstranten als leden van veiligheidstroepen zijn om het leven gekomen. Verschillende bedrijven zijn in vlammen opgegaan. Dinsdag raakte een onbekend aantal mensen gewond bij drie explosies in Addis Abeba. Autoriteiten vrezen voor meer geweld als gevolg van de begrafenis van zanger Hundeessaa, die gepland staat voor donderdag.

Bij de demonstraties werd oppositieleider Bekele Gerba ook opgepakt, evenals mediamagnaat Jawar Mohammed en zijn lijfwachten. Gerba en Mohammed zijn, net zoals Hundeessaa was, leden van de Oromo, de grootste etnische groep van Ethiopië. De Oromo voelen zich al lange tijd buitengesloten in het land.

Mediamagnaat Mohammed was voorstander van premier Ali, maar is in de laatste jaren steeds kritischer over hem geworden. Door zijn populaire medianetwerk heeft hij een grote aanhang en kan hij makkelijk een tegenstander van Ali worden.