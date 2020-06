Vandaag is het wisselend bewolkt waar vooral in het zuiden de zon doorheen breekt.

Eerst valt vooral in het westen een bui, later neemt in het noorden de kans op wat regen toe.

Er waait een stevige zuidwestelijke wind die aan de kust en op het IJsselmeer krachtig kan worden.

De temperatuur loopt op naar waarden tussen de 19 graden in de kustprovincies tot lokaal 23 graden in het zuidoosten.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.