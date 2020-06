Premier Mark Rutte bevestigde woensdagavond tijdens een persconferentie dat vanaf 1 juli onder meer evenementen weer zijn toegestaan. De 1,5 meter afstand moet wel gehandhaafd worden. Daarnaast kan het openbaar vervoer opschroeven naar de maximumcapaciteit. Stel op reactieplatform NUjij jouw vraag over deze nieuwe verregaande versoepeling van de coronamaatregelen.

Is iets onduidelijk of wil je ergens iets meer over weten? Stel je vraag onder dit artikel op NUjij. De belangrijkste en vaakst gestelde vragen beantwoorden we in een nieuw artikel.