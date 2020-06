De politie in Helmond heeft de handen dinsdagavond vol aan een groep van honderd tot honderdvijftig jongeren die zich "ernstig" misdraagt op straat. De jongeren, die zich in de Noord-Brabantse stad hebben verzameld na een via social media gedeelde oproep voor een bokswedstrijd, steken vuurwerk af en gooien met stenen richting de agenten.

Om de groep jongeren uit elkaar te drijven, zijn hondengeleiders en de Mobiele Eenheid (ME) opgeroepen. Rond half 12 is de groep uit elkaar gedreven, laat de politie weten. Er zijn twee aanhoudingen verricht.

Volgens een woordvoerder van de politie spreekt de groep jongeren wel vaker af om bokswedstrijdjes te organiseren. Twee weken geleden vond een soortgelijke wedstrijd plaats in een Helmonds park, schrijft Omroep Brabant.

De aankondiging die dinsdag rondging op sociale media is ook de gemeente niet onopgemerkt gebleven. Ondanks dat de gemeente volgens de woordvoerder op de oproep heeft geageerd, is de groep dinsdagavond toch bij elkaar gekomen.

"Zo'n grote groep van jongeren die nu bij elkaar komen, dat wil je in deze tijd niet", aldus de woordvoerder.