Dirk De fauw, de burgemeester van de Belgische stad Brugge die zaterdagochtend in zijn nek werd gestoken, heeft zondagmiddag het ziekenhuis verlaten. Een 35-jarige ex-cliënt van De fauw, die naast burgemeester ook werkzaam is als advocaat, is aangehouden voor de steekpartij.

De fauw trad op als bewindvoerder voor de verdachte. Het motief van de verdachte is echter nog niet bekend; hij weigert vooralsnog een verklaring te geven voor de aanval, schrijft onder meer Het Nieuwsblad. De verdachte zou kampen met psychische problemen.

De man viel De fauw zaterdag even na 11.00 uur aan voor zijn advocatenkantoor. Getuigen zeggen tegen Het Nieuwsblad dat de verdachte de burgemeester de hele ochtend aan het opwachten was.

Het lukte de burgemeester zelf om de hulpdiensten in te lichten. Rond 13.00 lag De fauw op de operatietafel. Volgens zijn vrouw Ann Staelens was de burgemeester niet in levensgevaar. In totaal waren 24 hechtingen nodig om de wond van De fauw te dichten.