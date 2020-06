Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Wat te doen met beladen beelden

Door de Black Lives Matter-protesten is de discussie over beelden van omstreden historische figuren uit het koloniale verleden opgelaaid. Op NUjij zijn de meningen verdeeld over hoe we moeten omgaan met dit cultureel erfgoed.

Veel lezers zijn van mening dat beelden van figuren als Jan Pieterszoon Coen, Peter Stuyvesant en Jo van Heutsz een deel van onze geschiedenis zijn en daarom niet verwijderd zouden moeten worden, mits er ook toelichting wordt gegeven over de duistere kanten van deze geschiedenis. Zo ook lezer Arjan_de_Boer:

“We kunnen de geschiedenis niet veranderen. Wel kunnen we leren van het verleden. Daarbij moeten we ons realiseren dat er toen een totaal andere moraal heerste. Als je dat afspiegelt tegen de tijd van nu is dat natuurlijk zeer giftig. Gelukkig leven we in het hier en nu. Deze heren hebben Nederland mede groot gemaakt. Laat de beelden keurig staan en wijs bezoekers op het goede en het kwade, allen in het tijdsperspectief.” Arjan_de_Boer

Toch waren er ook veel lezers - zoals PJS - die vonden dat tijden veranderen, en dat sommige beelden best verwijderd zouden kunnen worden als ze niet meer aansluiten op de huidige normen en waarden.

“Standbeelden, straatnamen, bustes... ze zijn een vorm van verering. Met die gedachte zijn ze ooit geplaatst en een duidend bordje erbij verandert dat niet. Net zoals je met het weghalen de geschiedenis niet verandert. Maar omdat het nu eenmaal onze geschiedenis is, wil het nog niet zeggen dat we daar in het licht van vandaag de dag niet anders over kunnen denken en er voor een dergelijke verering geen plaats meer is. We veranderden in de loop van de eeuwen al heel vaak onze mening over diverse zaken, waarom zijn dit dan nu heilige huisjes? We eerden in Nederland Stalin na de 2e wereldoorlog met straatnamen, maar zagen later in dat dit niet zo kies was. Maar bij Nederlandse geschiedenisfiguren is het anders... omdat? Tijden veranderen, weghalen die beelden en straatnamen hernoemen. Ze hebben geen plaats meer in deze samenleving.” PJS

Sluipmoordenaar van de agrarische sector

FVD-leider Thierry Baudet had donderdagmiddag een aanvaring met Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib nadat hij minister Carola Schouten van Landbouw "de sluipmoordenaar van de agrarische sector" noemde. Op NUjij ontstond een discussie over of Baudet te ver ging met zijn bewoordingen. Volgens lezer IBs had Baudet het bij zijn geherformuleerde verklaring moeten laten.

“Daar waar men vaak klaagt dat politici te terughoudend en te draaierig zijn in hun statements, lijkt de heer Baudet dit te willen overcorrigeren met sommige van zijn recente uitingen. Op de man spelen gebeurt in een debat setting gebeurt veel vaker dan wat we hier zien, maar de heer Baudet weet dat er op hem (net als op Dhr. Wilders) toch een vergrootglas gericht staat, waarin alles breed uitgemeten wordt. Zijn (uiteindelijk) geherformuleerde statement had juist de primaire moeten zijn. Ik ben er voorstander van dat iedere partij even kritisch bekeken wordt, en vindt het jammer dat 'rechts' vaak in een bepaald hoekje wordt gezet. Toch moet ik zeggen dat het door dit soort dingen niet gemakkelijker wordt om uit dat hoekje te kunnen komen in de nabije toekomst.” IBs

Alleen bij ernstige klachten kun je de huisarts bezoeken

In ons wekelijks spreekuur met huisarts Edwin de Vaal vroegen we ons af waarom de huisarts een patiënt nog steeds niet altijd kan ontvangen. Volgens De Vaal komt dit onder meer doordat er weinig capaciteit is vanwege de anderhalvemeterregel. Voor de kwetsbare mensen die naar de dokter gaan, kan het virus extra gevaarlijk zijn, dus moeten huisartsenpraktijken streng zijn.

Op NUjij reageerden veel huisartsen en medewerkers over hoe het er bij hun praktijk aan toegaat. Bassie12345 legt uit:

“Ik werk als huisarts en het klopt dat we in ons in een unieke situatie begeven. Mensen met spoedeisende zaken worden ALTIJD geholpen en kunnen in ons praktijk terecht... Ook mensen met niet-spoedeisende zaken worden zoveel mogelijk geholpen, alleen wordt wel de afweging gemaakt of het zinvolle informatie oplevert als iemand op de praktijk komt of dat het telefonisch afgehandeld kan worden. Toch blijken veel patiënten weinig vertrouwen te hebben in een telefonisch consult. Om een of andere reden telt een consult niet als de huisarts niet (symbolisch) zijn stethoscoop even ergens op heeft gelegd.” Bassie12345

Bij de praktijk van doktersassistent its_me_again draaien ze al een paar weken normaal spreekuur:

“Elke patiënt krijgt een dubbel consult om uitloop en drukte in de wachtkamer te vermijden. Iedereen die wil komen, die mag komen, ook al is het vol. Dan werkt de huisarts gewoon langer door. Ze geven ook duidelijk aan ons aan; geen discussie, dat geeft alleen maar ergernis. Gewoon laten komen. Het is onze praktijk en dus ook ons probleem als het vol is.” its_me_again

