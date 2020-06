Waarnemend burgemeester Johan Remkes van Den Haag heeft de demonstratie tegen de coronamaatregelen van zondag op het Malieveld verboden, zo laat de gemeente vrijdag aan NU.nl weten. De wijze waarop het protest werd georganiseerd, vormt volgens de gemeente een gevaar voor de volksgezondheid. De organisatie van het protest laat via Facebook weten een kort geding aan te spannen en vrijdag nog voor de voorzieningenrechter te staan.

Remkes, die ook plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Haaglanden is, nam het besluit in overleg met politie en justitie.

De organisatie van het protest werkte aan een urenlang programma met onder meer optredens van bekende dj's. "Hiermee is feitelijk sprake van een groot evenement zonder dat daarbij wordt voldaan aan de veiligheidseisen die daarvoor gelden. Ook gaat men hiermee voorbij aan het algemene verbod op evenementen dat geldt tot 1 september", zo valt te lezen in een verklaring die de gemeente naar buiten heeft gebracht.

Volgens de veiligheidsregio nemen de organisatie en de dj's met hun reclames via sociale en reguliere media "bewust het risico" dat er zoveel demonstranten op de betoging afkomen, dat ze onderling geen 1,5 meter afstand kunnen houden. "Naast gevaren voor de gezondheid ontstaat hierdoor bovendien vrees voor wanordelijkheden."

De organisatie 'Viruswaanzin' zegt dat er vrijdag nog een gesprek zou zijn met de gemeente, waarin de draaiboeken voor het protest doorgenomen zouden worden.

Aantal aanmeldingen overstijgt capaciteit Malieveld

De organisatie van het protest ging in het begin uit van honderd demonstranten, maar het aantal aanmeldingen liep snel op tot rond de tienduizend. De gemeente waarschuwt dat het Malieveld niet groot genoeg is voor zoveel betogers.

"Het recht op demonstratie is een groot goed, maar is niet ongelimiteerd. Het Malieveld is niet van elastiek. In de gemeente Den Haag bestaat geen openbare ruimte die de hoeveelheid mensen die de organisatie heeft opgetrommeld veilig kan herbergen en daarom verbied ik de bijeenkomst", zegt Remkes.

"Het is spijtig dat dit nu niet mogelijk is, maar het is ook de verantwoordelijkheid van het bestuur om gevaarlijke situaties te voorkomen en soms ook om inwoners en bezoekers tegen zichzelf en anderen te beschermen."

