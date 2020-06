Minister Wopke Hoekstra van Financiën verraste velen woensdagochtend toen hij via De Telegraaf bekendmaakte zich niet te zullen mengen in de strijd om het partijleiderschap van het CDA. "Ik ben iemand die de dingen niet half doet en grote beslissingen neemt op gevoel."

Is de politiek wel wat voor u?

"Absoluut. Het gaat echt ergens over. Ik vind het enorm bijzonder om in deze rol dit te mogen doen voor het land. Een enorme verantwoordelijkheid en enorme eer. Het is de leukste baan die ik ooit gehad heb. Ik stop er mijn ziel en zaligheid in. Een waanzinnige voldoening om dit te mogen doen."

"Maar deze rol als minister van Financiën is echt anders dan de rol van partijleider. Ik snap wel dat mensen van buiten de politiek denken: dat is allemaal dezelfde politiek. Maar in de praktijk is het echt anders. Het vraagt om andere dingen waar je goed in kunt zijn."

Waar denkt u dat u niet goed in bent?

"Ik ben pas ruim twee jaar geleden fulltime de politiek ingegaan. Ik denk dat mijn rol als minister met mijn ervaringen, de breedte van de portefeuille en de onderwerpen op financieel-economisch terrein goed bij me past."

"Ik ben zelf - en daar zit ook veel intuïtie bij - tot de afweging gekomen dat ik niet voor het partijleiderschap beschikbaar moet zijn. Je moet dicht bij jezelf blijven."

Welke aspecten staan dan niet dicht bij u? U wilt toch graag grenzen verleggen?

"Het is in de eerste plaats natuurlijk heel eervol als mensen binnen het CDA, breder in de politiek en mensen in mijn eigen omgeving je het vermogen voor partijleiderschap toedichten. Dat is bijzonder en humbling."

"Tegelijkertijd moet je daar voor de volle 100 procent van overtuigd zijn en voor de volle 100 procent voor gaan. Als ik iets doe, dan ga ik er ook voor de volle 100 procent voor."

Was u bang dat u niet voor de volle 100 procent voor het partijleiderschap zou gaan?

"Ik ben iemand die de dingen niet half doet en grote beslissingen neemt op gevoel."

Maar voor welk aspect denkt u niet voor de volle 100 procent te kunnen gaan?

"Je moet jezelf van tevoren de vraag stellen: passen de aspecten van die rol bij mij? Ben ik er wel of niet goed in?"

Kunt u die aspecten concreet maken?

"Ik laat de analyse aan u."

De details kunt u het beste invullen.

"Het oordeel over wat ik wel en niet goed doe als minister is staatsrechtelijk aan de Staten-Generaal. Ik wil aan anderen laten wat ik wel en niet goed gedaan heb."

“Ik wilde niet coûte que coûte minister worden.” Wopke Hoekstra, minister van Financiën

"Ik heb zelf echt goed nagedacht en gesprekken erover gevoerd met mijn vrouw."

Gaat u weer het bedrijfsleven in?

"Dat is echt niet een keuze voor nu. Ik blijf voor het land in deze rol het vuur uit de sloffen lopen totdat er een volgend kabinet zit."

U hebt nog geen aanbieding op zak?

"Nee joh. Ben je gek. Geen sprake van."

"Ik ben dag en nacht bezig met de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog en ben extreem gemotiveerd om daarmee door te gaan. Wat ik erna ga doen, bekijk ik dan wel. Daar ben ik in geen geval de komende periode mee bezig."

U zei dat het niet voor de hand ligt de Tweede Kamer in te gaan. Die kans is er wel als u als partijleider niet in de regering terechtkomt. Heeft dat nog meegespeeld?

"Uiteindelijk is de volksvertegenwoordiging het hoogste wat er is. Ook dat is bijzonder om voor het land te mogen doen."

"Toen Sybrand Buma mij nog voor de verkiezingen van 2017 vroeg of ik potentieel in was voor een ministerschap, heb ik aangegeven dat het voor mij belangrijk is om welke plek het zou gaan en wat de opdracht is die erbij hoort. Ik wilde niet coûte que coûte (koste wat kost, red.) minister worden."

"Alleen als ik denk van toegevoegde waarde te zijn. Er zijn ook portefeuilles in het kabinet waarvoor ik minder geschikt ben. Ik vind dat je niet minister moet worden om maar minister te worden, maar ook echt de overtuiging moet hebben dat je die baan goed kunt doen en affiniteit hebt met het onderwerp. Dat is in mijn geval met Financiën zonder meer zo."