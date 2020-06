In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Leden van vakbond CNV zijn maandag akkoord gegaan met de uitwerking van de nieuwe pensioendeal. Maandag stemden vertegenwoordigers van de 250.000 leden positief. Andere vakbonden komen later deze week met hun oordeel.

Daarmee komt dan een eind aan tien jaar onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. In de Dit wordt het nieuws-podcast hoor je CNV-voorzitter Piet Fortuin over de afgelopen jaren en over de invulling van dit akkoord.

