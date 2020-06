Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Emotionele uitvaart en gerechtigheid voor George Floyd

Dinsdag werd George Floyd, die eind vorige maand overleed tijdens zijn arrestatie, begraven in Houston. Tijdens de emotionele uitvaart deed de familie van Floyd een oproep voor gerechtigheid.

Op NUjij waren veel steunbetuigingen te zien, maar er waren ook veel reacties van mensen die Floyd geen geschikt boegbeeld voor de Black Lives Matter-beweging vinden vanwege zijn strafblad. Volgens lezer W29 is het niet eerlijk om hier de focus op te leggen.

“Het benoemen van iemand z'n strafblad is een bekende tactiek om de misdaad van de politie te minimaliseren. Beter gezegd: het is een bekende tactiek om misdaden tegen zwarte burgers goed te praten. Dit gebeurt standaard. Bij elk slachtoffer van politiegeweld. Feit blijft dat Floyd vermoord is omdat hij betaalde met een vals briefje van 20 dollar. Dat is althans de beschuldiging. Hij werd in de auto gezet, eruit getrokken en vermoord terwijl hij om z'n moeder riep. Blijkbaar willen mensen dit goedpraten door te wijzen op zijn eerdere veroordeling van 11 jaar geleden. Waarom? Omdat ze dan niet hoeven na te denken over het echte probleem wat hen zeer oncomfortabel maakt.” W29

In de NUjij-reacties onder Black Lives Matter-artikelen zien we dat een aantal vragen en misverstanden vaak terugkomen. De meest voorkomende hiervan zullen maandag kort samengevat en beantwoord worden op onze wekelijkse NUjij-rubriek.

Studenten helpen scholieren uit de brand

Basisschoolleerlingen en middelbare scholieren die een leerachterstand hebben opgelopen door de coronacrisis kunnen worden geholpen door studenten. De studenten doen op hun beurt dan extra praktijkervaring op. Ze kunnen extra studiepunten verdienen en hebben wat extra inkomsten.

Op NUjij werd er wisselend gereageerd op dit idee. Lezer JordyP zit in het vijfde jaar van het vwo en heeft zijn bedenkingen bij het plan van het ministerie van Onderwijs.

“Wij moeten door de coronacrisis harder werken dan normaal gesproken. Dit terwijl ons sociale leven onmogelijk was en er weinig andere dingen te doen waren dan de hele dag met school bezig zijn. Als de examenklassen geen examens hoeven te maken en op heel wat fronten worden ontlast, vraag ik me hardop af waarom een deel van de scholieren wordt bevoordeeld, maar een ander deel benadeeld? Ik heb de afgelopen maanden harder voor school moeten werken dan ooit tevoren, maar een leerachterstand was onvermijdelijk. Om die bij te halen zou ik door moeten gaan in de zomer of zelfs extra lessen moeten volgen? Het probleem ligt niet bij dat het te moeilijk is. Het probleem ligt bij een normaal schoolrooster in een unieke crisis. Volgend jaar heb ik eindexamen en ik hoop van harte dat het ministerie van Onderwijs tussen nu en dan met een goede oplossing komt.” JordyP

Lezer Stephhie ziet daarentegen geen kwaad in het plan.

“Deze studenten hebben deze lesstof kortgeleden zelf al gehad en hebben voor dit vak als lerarenopleiding gekozen omdat het hen ligt. Zij weten waar de moeilijke zaken kunnen zitten én hebben al didactische vaardigheden gehad op het hbo. Daarnaast, en niet onbelangrijk, het gaat om extra ondersteuning. Niet om zelfstandig een hele klas te draaien. Er zijn legio gewone scholieren die bijles geven aan schoolgenoten van hetzelfde jaar of daaronder. Dus ik zeg doen: geef ze die extra mogelijkheden om deze ervaring op te doen.” Stephhie

Burgers zijn stankoverlast beu

Plattelandsbewoners uit onder meer Noord-Brabant en Limburg hebben een rechtszaak aangespannen tegen de Nederlandse Staat vanwege voortdurende stankoverlast van varkens- en pluimveestallen.

Boeren blijven binnen de vergunningsruimte die de overheid ze biedt en doen dus niks fout. Maar de stank is een serieus probleem en lezer B_Adviseur is er klaar mee.

“Ben mijn hele leven al woonachtig in deze streek, een echte Brabander, maar dit loopt nu toch echt de spuigaten uit. Buiten zitten met het mooie weer is vaak niet mogelijk door de stankoverlast, bij fietsen door de mooie omgeving heb je steeds last van stankoverlast. Men claimt dat er gaswassers zijn, maar deze werken gewoon niet goed, daar hoef je geen specialist voor te zijn. De hoge overproductie is alleen maar voor de export en geldelijk gewin, stank en mest blijft hier. Het wordt een steeds groter probleem en goed dat de bewoners dit niet meer pikken. Zelfs op een klacht bij de milieudienst wordt niet serieus genomen. Gezondheid, natuur en welzijn zijn hier de hoofditems. De overheid moet hier ingrijpen en niet steeds wegkijken van de problemen. Geef tegengas aan de boerenlobby.” B_Adviseur

Positieve ervaringen met coronatesten bij GGD

Al bijna twee weken kan iedereen met klachten zich bij de GGD laten testen op het coronavirus. Via NUjij vroegen we aan geteste personen hoe zij dit proces hebben ervaren. Van het maken van de afspraak tot het krijgen van de uitslag, om een beter beeld te krijgen van het grootschalig testen. De ervaringen waren vooral positief, maar er zijn ook aandachtspunten voor de GGD.

