Het aankomende weekend wordt het zomers warm met temperaturen die lokaal kunnen oplopen tot 30 graden. Toch blijft het niet overal warm: onweersbuien gepaard met regen gooien in het noordoosten van het land roet in het eten.

Vrijdag zitten de temperaturen al in de lift: het is 25 tot 27 graden aan zee tot plaatselijk 29 graden in het binnenland.

Aan het einde van de middag neemt in het zuiden en zuidwesten de kans op onweersbuien toe. Deze buien gaan mogelijk gepaard met hagel en windstoten tot circa 70 kilometer per uur, meldt het KNMI.

Temperaturen tot 30 graden of meer

Zaterdag wordt het op de meeste plekken warmer dan op vrijdag. Weerplaza verwacht lokaal zelfs temperaturen van 30 graden. "Wie weet gaan we er zelfs voor het eerst dit jaar overheen", aldus de weerdienst.

In bijna het hele land blijft het zaterdag droog. Alleen in het noordoosten van het land kunnen later in de middag pittige regen- en onweersbuienvallen. Lokaal kan veel regen vallen, mogelijk met wateroverlast tot gevolg.

Zondag wordt het in het zuiden van land met 25 tot 26 graden iets minder warm. In de noordoostelijke helft van het land is het met 18 tot 22 graden een stuk kouder en er is nog steeds een kans op onweer.