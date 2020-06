Mensen die getest willen worden op het coronavirus kunnen nu ruim een week terecht bij de GGD en over het algemeen lijkt het grootschalig testen soepel te gaan. Via ons reactieplatform NUjij vroegen wij aan geteste personen hoe zij dit proces hebben ervaren. Ook van hen zijn de reacties vooral positief, maar er zijn aandachtspunten voor de GGD.

Lange wachttijden en te weinig teststraten

De telefoons bij de GGD stonden de eerste dagen roodgloeiend. Na een week stond het aantal unieke bellers op zo’n 90.000. Sommige mensen moesten meerdere keren bellen om een afspraak te kunnen maken.

Ook via NUjij was dit een veelgehoorde klacht. Thara Havelaar stond vorige week donderdag bijna een uur in de wacht. "Vervolgens bleek ik in mijn woonplaats Rotterdam pas zondag terecht te kunnen bij een van de twee teststraten. Bij de andere teststraat zou het een week duren voor ik terecht zou kunnen."

De GGD heeft er nooit een geheim van gemaakt in de opstartfase nog niet op volle capaciteit te kunnen draaien. RTL Nieuws meldde dat er problemen waren in de regio’s Rotterdam Rijnmond en Zuidoost-Brabant. Inmiddels lijken deze calamiteiten verleden tijd.

Uit onze binnengekregen reacties blijkt dat het grootste deel vrij snel (soms al binnen twee uur) terechtkon voor een afspraak, ondanks de drukte aan de telefoon. Dat gold ook voor Jana Krens.

"Om 9.30 uur heb ik het nummer gebeld, maar vanwege drukte werd de verbinding verbroken. Na een half uur heb ik teruggebeld en zeker dertig minuten in de wacht gehangen. Daarna kon ik een afspraak maken, voor diezelfde middag om 13.30 uur."

Pijnlijke test

Bij de teststraten lijkt alles goed geregeld. De locaties zijn over het algemeen goed bereikbaar, er worden informatiefolders uitgedeeld en er worden duidelijke instructies gegeven. Maar over de test zelf zijn de mensen minder tevreden.

"Die paar seconden dat het swabje (wattenstaafje, red.) in je neusholte zit is even geen fijn moment. Het swabje in de keel valt reuze mee", meldt Chris van der Hulst. Al heeft Jana een andere ervaring. "Er ging een wattenstaafje in mijn keel, waardoor ik flink moest hoesten en helaas in het gezicht van de medewerkster."

Ook Thara houdt geen fijn gevoel over aan de test. "De test zelf ging snel, maar was pijnlijk. Tranen over m'n wangen en een pijnlijke neus. Ik heb nog een etmaal een flinke loopneus gehad vanuit het geteste neusgat."

Uitslag kan even duren

Na de test wachten mensen in spanning op de uitslag. De GGD streeft ernaar binnen 48 uur de uitslag te kunnen delen, maar dat lukt niet altijd.

Jana had na bijna vier dagen haar uitslag nog steeds niet binnen. Ook Nico Riphagen moest langer wachten dan twee dagen. "Uiteindelijk werd ik 78 uur na de test gebeld met het bericht dat ik negatief getest was."

"Gelukkig was de dame aan de lijn zeer vriendelijk", voegt hij eraan toe. De ervaringen over het testen door de GGD zijn dan ook voornamelijk positief. "Ze doen goed werk, het telefoonnummer om te bellen voor het maken van een afspraak is ook gebruiksvriendelijk. Mijn ervaring is dat de hele riedel prettig werkt, het loopt soepel", sluit hij af.