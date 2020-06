Psychiaters en psychologen hebben een voorkeur voor echt contact met hun patiënten in plaats van beeldbellen. De ggz-behandelaars zien weinig in zorg op afstand, schrijft NRC op basis van onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Slechts 1 procent van de 592 ondervraagde ggz-behandelaars zegt beeldbellen te verkiezen boven echt contact.

Zelfs als digitaal behandelen net zo effectief blijkt als in levenden lijve, „lijken psychiaters en psychologen er simpelweg niet op te zitten wachten”, concluderen de onderzoekers.

Voor de coronacrisis was minder dan 5 procent in de ggz gedigitaliseerd. Door de coronamaatregelen in het land moesten veel behandelaars noodgedwongen overstappen op een digitale behandelmethode, veelal in de vorm van beeldbellen. Maar op deze manier kunnen behandelaren bepaalde behandelmethoden niet toepassen, zeggen ze tegen de onderzoekers.

Ook patiënten zijn over het algemeen niet tevreden over het beeldbellen. Zo bleek uit onderzoek van MIND dat patiënten het geen goede vervanging vinden voor face-to-face contact.

'Digitalisering in ggz als oplossing voor toenemende wachtlijsten'

Daarentegen zijn zorgverzekeraars wel enthousiast over de digitalisering in de ggz, schrijft NRC. Grote verzekeraars willen dat straks meer dan 15 procent van de zorg in de ggz voor een belangrijk deel digitaal wordt verleend, zeggen ze tegen de krant. Meestal zal het hierbij om een behandeling gaan waarin online en reguliere behandelingen worden gecombineerd.

De digitalisering in de ggz zou volgens de zorgverzekeraars een manier zijn om de oplopende wachtlijsten terug te dringen. Door digitale zorg te verlenen, kunnen mensen met lichtere klachten sneller geholpen worden en komt er ruimte vrij voor patiënten met zwaardere problematiek die behandeling in levenden lijve écht nodig hebben, aldus NRC.

Voor de coronacrisis stonden al 90.000 mensen op de wachtlijst, en gevreesd wordt dat de wachtlijsten de komende tijd nog meer gaan oplopen.