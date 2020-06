Zondag is het wisselend bewolkt en vallen verspreid over het land een paar buien met lokaal hagel of onweer. De zwaarste buien trekken 's middags via het noordoosten weg, maar helemaal droog wordt het niet.

Er staat een matige tot krachtige westenwind. De temperatuur stijgt tot 14 en lokaal 18 graden. In de avond neemt de wind landinwaarts geleidelijk af en valt er lokaal nog een enkele bui.

Na het weekend maakt het regenachtige weer plaats voor meer zon en stijgen de temperaturen tot een graad of 17.

Bekijk hier het volledige weerbericht op jouw locatie. Je vindt het weerbericht ook altijd bovenaan de voorpagina.