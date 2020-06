Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Racisme is in Nederland ook een groot probleem

De Black Lives Matter-protesten in de Verenigde Staten hebben ook buiten het land veel mensen aangezet tot actie. Premier Mark Rutte zei woensdag tijdens een persconferentie dat ook Nederland een racismeprobleem heeft. NUjij'er Orlando deelt op NUjij zijn eigen ervaringen met racisme in Nederland.

“Omdat het systematisch voorkomt bij donkere personen. Agent dacht dat je ergens bij hoorde. Dat gebeurd ook bij gekleurde mensen, alleen daar gaat het nog een stapje verder. Zij worden opgepakt of aangehouden puur vanwege het feit dat de politie ervan uit gaat dat ze iets slechts gedaan hebben vanwege hun huidskleur. Niet eens omdat ze denken dat diegene ergens bij komt (zie Baudet en het treinincident, zie Typhoon die onterecht wordt aangehouden) Zit een verschil in. Bovendien gebeurt dit bij jou eenmalig, bij mijzelf is dit al minstens 7x voorgekomen. En ik ben niet eens donker getint, maar een lichte halfbloed.” Orlando

Maandag plaatsen we een stelling op NUjij over racisme in Nederland.

We mogen weer op vakantie, maar wel op eigen risico

Na 15 juni mogen we weer naar het buitenland, maakte premier Rutte woensdag bekend. Wel moeten vakantiegangers rekening houden met de geldende coronamaatregelen in het vakantieland. Het kabinet maakte ook bekend dat repatriëring niet mogelijk is. Op vakantie gaan is dus geheel op eigen risico.

Op NUjij vonden veel mensen dit terecht. De discussie ging vooral over de eigen verantwoordelijkheid van de reiziger. Ook gebruiker th_den_blanken vindt dat de overheid niet voor elke beslissing van een volwassen persoon garant kan staan.

“De overheid kan niet voor elke beslissing van een volwassen persoon als een soort reisverzekeraar garant gaan staan voor dingen die gebeuren die zomaar uit het niets verschijnen. Toen het virus zich openbaarde was niemand er op voorbereid en is de overheid ingesprongen met ondersteuning op die plaatsen waar nodig was. Maar we kunnen en mogen niet verwachten dat dit weer gebeurt als het virus zich opnieuw openbaart, iedereen is nu een gewaarschuwd mens als je in het buitenland hierdoor in moeilijkheden komt.” th_den_blanken

Moet burgemeester Halsema wel of niet aftreden?

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema kreeg veel kritiek over zich heen na de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam. Mensen verwijten haar onverantwoord te hebben gehandeld nadat er door de drukte geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden tijdens het protest. Halsema denkt echter niet aan aftreden. Natasja_K vindt dat de burgemeester goed gehandeld heeft.

“Ik begrijp haar afweging om niet in te grijpen. Ingrijpen zou alleen maar hardhandig kunnen gebeuren door de politie juist op het moment dat er protest is tegen politiegeweld en racisme. Het staat echt los van 1,5 Coronamaatregel, maar iedereen van de oppositie en een heleboel anderen gebruiken dit nu als een super excuus om Halsema af te laten treden. Ik ben niet links, maar van mij hoeft ze niet af te treden.” Natasja_K

Gebruiker Ayoub_Natazoui begrijpt waarom Halsema niet voor hardhandig ingrijpen heeft gekozen. Hij vindt wel dat ze andere maatregelen had kunnen nemen.

“Ze blijft suggereren dat hardhandig optreden de enige optie was om de drukte nog te laten afnemen. Dat je, in deze context, niet snel kiest voor hardhandig ingrijpen begrijp ik. Maar toen het druk begon te worden had ze kunnen oproepen om niet meer naar de Dam te komen. Of om vrijwillig weg te gaan. Of om wegen af te zetten, dit gebeurt al wanneer het strand een tikkeltje te vol dreigt te raken. Misschien had het geholpen, misschien niet. Maar dan had ze het op z'n minst geprobeerd. En de ene keer zegt ze dat ze demonstratierecht voor iedereen en het doel te belangrijk vond (wie is zij überhaupt om te bepalen welke demonstraties wel of niet belangrijker zijn dan het virus). Maar de andere keer zegt ze dat ze dit nooit had toegelaten als ze wist dat er zoveel mensen zouden komen. Is het doel en demonstratierecht nou wel of niet belangrijker dan het virus? Kies er 1 en blijf daarbij. Of ligt het aan wat Halsema zèlf als wel en niet belangrijk beschouwt?” Ayoub_Natazoui

