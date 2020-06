Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we dagelijks een overzicht van het positieve nieuws.

Geleidehonden kunnen na drie maanden weer naar school

De opleidingsschool van de Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehonden Fonds (KNGF) in Amstelveen is na drie maanden weer geopend. De viervoeters krijgen weer op locatie les, nadat het gebouw de afgelopen tijd coronaproof werd gemaakt voor het personeel.

Op iedere plek kan nu 1,5 meter afstand worden gehouden. De kennels van de honden zijn ook grondig onder handen genomen, schrijft KNGF in een persbericht.

De opleiding stond overigens niet stil; de afgelopen periode kregen de honden thuis les. Dat heeft de viervoeters wel een fikse trainingsachterstand opgeleverd, erkent KNGF.

Nieuw-Zeelandse leerlingen krijgen beschikking over gratis menstruatieproducten

De regering van Nieuw-Zeeland heeft besloten dat menstruatieproducten voor leerlingen op school gratis moeten zijn. Later dit jaar krijgen vijftien scholen in armere regio's de eerste gratis tampons en maandverbanden, in 2021 volgt de rest van het land.

Volgens premier Jacinda Ardern blijven bijna 95.000 leerlingen in de leeftijd van negen tot achttien jaar soms thuis omdat zij tijdens hun menstruatie niet de juiste producten kunnen kopen. "Door de producten gratis te maken, kunnen zij naar school blijven gaan", aldus Ardern.

De minister voor Vrouwen, Julie Anne Genter, is verheugd over de beslissing. "De helft van de bevolking menstrueert en heeft deze producten nodig. Het is geen luxeproduct." Eerder dit jaar ging Schotland over tot eenzelfde besluit.

Vervuilde rivier in India knapt op door lockdown in India

De tienweekse lockdown in India heeft ervoor gezorgd dat de Yamuna, een van de meest vervuilde rivieren ter wereld, er nu een stuk beter bijligt. De rivier vertoont tekenen van herstel, wat in het bijzonder goed nieuws is voor hindoes, voor wie de rivier een religieuze rol bekleedt.

Door de lockdown worden er geen enorme hoeveelheden afval meer in de rivier gedumpt en is het lozen van chemisch afval tijdelijk stopgezet.

Eerste versie van coronadashboard gepubliceerd

De Rijksoverheid heeft vrijdagochtend een eerste versie van het zogeheten coronadashboard online gezet. Op de site staan vijf hoofdindicatoren die getalsmatig een beeld van de epidemie schetsen.

Vooralsnog gaat het om een proefversie. In latere versies van het dashboard worden de signaalwaarden toegevoegd en nog een set van ondersteunende factoren en een set indicatoren voor vroegtijdige waarschuwing ontwikkeld.