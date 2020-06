Bij nog eens drie nertsenbedrijven in Nederland is het coronavirus aangetroffen, laten minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maandag weten in een Kamerbrief. Het virus werd bij de bedrijven aangetroffen tijdens de verplichte screenings die momenteel worden uitgevoerd bij alle nertsenboerderijen.

Bij nog een bedrijf is sprake van een verdenking van een besmetting met het COVID-19-virus. Bij dit bedrijf vindt nader onderzoek plaats.

In totaal is het coronavirus bij zes nertsenbedrijven met acht locaties in Nederland aangetroffen. De nertsenboerderijen staan in de gemeenten Gemert-Bakel, Laarbeek, Deurne en Sint Anthonis. Bij een bedrijf in Venray is sprake van een verdenking met een besmetting.

Deze resultaten moeten worden meegenomen in het advies van het Outbreak Management Team-Zoönosen (OMT-Z), schrijven de ministers. "Op dit moment worden ter voorbereiding op het OMT-Z-advies verschillende mogelijkheden voorbereid en uitgewerkt, waarbij volksgezondheid altijd vooropstaat. Alle denkbare maatregelen zullen daarbij worden overwogen, waaronder ook de mogelijkheid van het ruimen van besmette nertsenbedrijven."

Eerste besmetting bij nertsenboerderij werd eind april vastgesteld

De eerste besmettingen bij nertsenboerderijen werden eind april in Noord-Brabant vastgesteld. Sindsdien zijn meerdere maatregelen getroffen, waaronder een door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) verplichte screening op antistoffen bij nertsen bij alle nertsenbedrijven in Nederland.

Vorige week besloot minister Schouten het vervoer van nertsen en bezoeken aan stallen van nertsenbedrijven te verbieden.

Het is de vraag in hoeverre het coronavirus blijft circuleren op de nertsenboerderijen en of die op deze manier een bron van besmetting zouden voor mens en dier kunnen worden. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.

Eerder werd duidelijk dat het aannemelijk is dat het virus minstens één keer in Nederland van nerts op mens is overgedragen.

