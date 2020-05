De politie heeft zaterdag 38 personen gearresteerd in Den Haag tijdens een demonstratie tegen de lockdown, zo meldt een politiewoordvoerder zondagochtend in gesprek met NU.nl.

In eerste instantie werd er op de Koekamp volgens afspraak geprotesteerd door een groep van dertig mensen. Een groep van ruim tachtig sympathisanten probeerde ondanks het verbod toch deel te nemen aan de demonstratie.

De groep overtrad daarmee de regel dat er niet meer dan dertig personen bij elkaar mogen komen. Ook werd de 1,5 meter niet in acht genomen. Uiteindelijk werden er 38 aanhoudingen verricht.

Het ging in 28 gevallen om een overtreding van de Wet openbare manifestaties (WOM), vijf keer om belediging, en eenmaal om belemmering, het overtreden van de Wet wapens en munitie en het niet kunnen opvolgen van de wettelijke identificatieplicht. Twee personen werden heengezonden zonder te worden vervolgd. Volgens de politiewoordvoerder zit geen van de verdachten nog vast.

Demonstratie een protest tegen beleid tijdens coronacrisis

Volgens oproepen die op Facebook circuleerden, was de demonstratie een roep om vrijheid en een protest tegen het huidige beleid van het kabinet in de coronacrisis.

Het is onduidelijk wie de demonstratie heeft geïnitieerd. Op het pamflet dat op internet rondging, was te lezen dat het doel was om een "vreedzame" demonstratie te houden. Op de spandoeken en borden die de demonstranten met zich meedroegen, stonden onder meer teksten als "Rot op Rutte3" en "Stop de 1,5 meter waanzin".

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.