Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten wij de beste bijdrages en discussies op een rij.

Verwachtingen passend onderwijs niet uitgekomen

De Wet passend onderwijs zorgde voor hoge verwachtingen, maar uit onderzoek van het ministerie van Onderwijs blijkt dat deze niet zijn uitgekomen. Volgens leraren is er weinig veranderd in de dagelijkse praktijk, naast dat de werkdruk hoger ligt en de problemen van leerlingen complexer geworden zijn.

Ruzie tussen Trump en Twitter

President Donald Trump dreigde woensdag socialemediaplatforms als Twitter te sluiten, nadat Twitter twee van zijn berichten heeft voorzien van een label voor mogelijk misleidende informatie. Op NUjij ontstond een discussie over vrijheid van meningsuiting en in hoeverre een sociaal medium vrij moet zijn om zich te mengen in de discussie.

De meeste mensen waren het met elkaar eens dat Twitter volledig in zijn recht stond, zeker omdat het alleen om een label ging en er niets verwijderd werd. Zo ook gebruiker V_Camo.

“Twitter staat volkomen in zijn recht. Beste man verkondigt geen politieke meningen, maar stellingen als absolute waarheid. Twitter, en ieder ander medium, heeft het recht en ik zou zeggen plicht om op feitelijke onjuistheden te wijzen. Trumps vrijheid van meningsuiting is niet in het geding, zijn monopolie om te bepalen wat de absolute waarheid is wel. Hij verkondigt iets, daar wordt hij niet in belet, wel worden daar vraagtekens bij geplaatst en uiteindelijk is het aan de lezer te bepalen wat de waarheid is. Daar is niks mis mee.” V_Camo

Toch vond niet iedereen dat Twitter de juiste keuze maakte door de labels te plaatsen. Gebruiker Subzero vindt dat techgiganten niet zouden moeten kunnen bepalen wat de waarheid is.

“Het is een gevaarlijke ontwikkeling als Twitter zich gaat bemoeien met persberichten. Zij gaan dan namelijk bepalen wat “waar” is en wat niet. Afgelopen tijd is meer dan duidelijk geworden dat de pers ook zeer vaak niet de waarheid spreekt, of gedeeltelijk. Gaat Twitter zich hier ook mee bemoeien? Los daarvan, alle misleidende reclame waarmee ze hun geld verdienen, komt daar ook een berichtje bij te staan? Dit is de zoveelste stap om berichtgeving te controleren in wereld die minder en minder vrij wordt.” Subzero

Sportscholen gaan weer open vanaf 1 juli

Sportscholen, sauna's, casino's en sportkantines kunnen mogelijk weer open vanaf 1 juli. Wel benadrukt premier Mark Rutte dat deze versoepeling alleen doorgaat als het "ook echt kan". Op NUjij werd dit nieuws ontvangen met gemengde gevoelens; veel mensen zijn blij om te horen dat ze weer kunnen sporten, maar er waren ook veel lezers die het te vroeg vonden. Lezer Asimo is blij met dit nieuws, maar heeft toch nog zijn twijfels.

“Ik en mijn vrouw zijn redelijke sportfanaten en voor dit virus ging ik elke ochtend naar de sportschool. Mijn sportschool heeft ook een sauna en ik hoorde dat deze ook open mogen. Ik ging altijd elke ochtend vroeg, vanaf 7 uur, een uurtje sporten om vervolgens de sauna in te duiken. Erg verslavend, want je bent daarna helemaal klaar voor de nieuwe werkdag. Toch gaan wij niet direct weer naar de sportschool, ik heb zo mijn twijfels hoe die 1,5 meter afstand kan worden gerealiseerd. Het betreft geen grote sportschool met veel smalle passages waar je onmogelijk 1,5 meter afstand kunt bewaren. [..] Ik heb ook verantwoordelijkheid richting andere familieleden, onder wie mijn zeer oude moeder die in een verzorgingstehuis zit.” Asimo

Toch een bonus voor topman Air France-KLM

Air France-KLM-topman Ben Smith krijgt toch zijn bonus over 2019. Die bonus is omstreden omdat de luchtvaartmaatschappij veel staatssteun krijgt om de coronacrisis te doorstaan.

Hoewel een aantal lezers vond dat Smith recht had op zijn bonus omdat het over 2019 ging, reageerden de meeste NUjij'ers verontwaardigd. Lezer Razorblade is van mening dat hoewel Smith in zijn recht staat, het gepast zou zijn als hij van zijn bonus af zou zien.

“Als er vooraf afspraken zijn gemaakt over de beloning van 2019 en aan de vereisten van die bonus is voldaan dan is het niet meer dan terecht om die bonus uit te keren. Afspraak is afspraak en ik denk dat alle andere medewerkers ook hun afgesproken beloning voor 2019 hebben gekregen. Toch is het verschrikkelijk ongepast omdat deze riante bonus wordt opgehoest door de belastingbetaler. Zonder belastingbetaler zou er geen Air France-KLM meer zijn. Het is daarom volkomen waanzin om deze bonus te accepteren. Jan met de pet die niets met jouw bedrijf te maken heeft en misschien niets te maken wil hebben is nu jouw bonus aan het ophoesten. Ondanks dat het dus volkomen terecht is dat hij dit krijgt aangeboden zou hij zo verstandig moeten zijn om hier vanaf te zien.” Razorblade

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.