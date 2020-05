Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dagen.

Geen extra maatregelen in drukke gebieden tijdens pinksterweekend

In het aankomende pinksterweekend zal het in Nederland prachtig weer worden. Op veel plekken waar het eerder bij zonnig weer erg druk was, worden geen extra maatregelen genomen.

Onder meer op het strand van Scheveningen was het druk. Toch is er geen reden om nu extra maatregelen te nemen, zegt een woordvoerder van de gemeente Den Haag.

"We hanteren dezelfde maatregelen als met Hemelvaart. Er is een beperkte beschikbaarheid van parkeerplaatsen. En mocht het toch te druk worden, dan sluiten we bepaalde wegen."

Beiaardiers in Utrecht en Den Haag brengen ode aan Van Zanen

De stadsbeiaardiers van Utrecht en Den Haag brengen zaterdag een muzikale ode aan de Utrechtse burgemeester Jan van Zanen. Vanaf de Domtoren klinkt een typisch Haags nummer en in Den Haag wordt een Utrechts lied gespeeld.

Donderdag werd bekend dat Van Zanen zijn ambt in Utrecht verruilt voor het burgemeesterschap van Den Haag. Hij volgt waarnemend burgemeester Johan Remkes naar verwachting per 1 juli op.

Vanaf volgende week grootschalige versoepelingen in onder meer Frankrijk

Frankrijk versoepelt op dinsdag 2 juni veel coronamaatregelen. Dat maakte de Franse premier Édouard Philippe donderdag bekend. In Engeland worden vanaf maandag 1 juni meerdere maatregelen versoepeld.

Philippe stelde in een toespraak op televisie dat het "de goede kant op gaat met de cijfers in deze coronacrisis". Daardoor kunnen enkele versoepelingen worden doorgevoerd en wordt "vrijheid de regel en een verbod de uitzondering".

Van Ark volgt Van Rijn op als minister voor Medische Zorg

Tamara van Ark wordt de nieuwe minister voor Medische Zorg en Sport. De VVD'er, die momenteel nog staatssecretaris van Sociale Zaken is, volgt Martin van Rijn (PvdA) op die zijn taken per 9 juli neerlegt. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving van De Telegraaf.

De VVD was na het vertrek van Bruno Bruins op zoek naar een vervanger op het departement. Die is nu gevonden in Van Ark.

Ouwehands Dierenpark deelt nieuwe beelden van jonge reuzenpanda

Ouwehands Dierenpark deelde vrijdag beelden van de jonge reuzenpanda in de dierentuin. Het dier is inmiddels een maand oud en groeit hard.

"Het jong is niet alleen in lengte en gewicht toegenomen, maar lijkt nu zelfs al op een reuzenpanda. Compleet met zwarte voor- en achterpoten, kringen om de ogen en zwarte pandaoren boven op de kop", aldus manager Zoölogie José Kok.

30 Ouwehands Dierenpark deelt nieuwe beelden van jonge reuzenpanda

Rijbewijzen zeven maanden langer geldig vanwege coronacrisis

Rijbewijzen van EU-burgers die in de periode van 1 februari tot en met 31 augustus 2020 zijn verlopen of nog verlopen, blijven zeven maanden langer geldig. Dat heeft de Europese Commissie besloten, schrijft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer.



Vanwege bepaalde coronamaatregelen kunnen sommige automobilisten niet voldoen aan de eisen voor de verlenging van een rijbewijs. De maatregel geldt overigens niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst.

Amazon biedt 125.000 tijdelijke werknemers een vaste baan aan

Amazon biedt 125.000 van de 175.000 mensen die in de VS tijdelijk in dienst waren om de drukte vanwege de coronacrisis aan te kunnen een vaste baan aan. De stap zou erop duiden dat de webwinkelgigant de verkooppiek heeft weten vast te houden, terwijl maatregelen van overheden alweer wat zijn versoepeld.

De overige 30 procent van het tijdelijke personeel behoudt seizoenscontracten van maximaal elf maanden.

Spelregels voor op het terras

Op maandag 12.00 uur mogen we weer: witbiertjes op een zonnig terras, bitterbal erbij en genieten maar. Wat niet mag? NU.nl zet het handig voor je op een rij én sprak diverse horeca-eigenaren.

"Elk tafeltje heeft een QR-code waarmee je kunt bestellen en afrekenen en dus is er veel minder contact tussen gast en personeel. Zo houden we ook de toestroom in de hand. Staan mag niet en dan word je dus ook niet bediend. Wat er ook gebeurt: deze app houden we erin", zo vertelt het Utrechtse café Ledig Erf.