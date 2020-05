In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Nederlandse slachthuizen liggen onder een vergrootglas door het grote aantal coronabesmettingen onder medewerkers - veelal seizoensarbeiders en arbeidsmigranten uit Oost-Europa. Eerder deze week bleek dat een vleesbedrijf in Apeldoorn Roemeense arbeidsmigranten opeengepakt in busjes naar hun werk vervoerde en donderdagavond werd een bedrijf in Helmond gesloten toen bleek dat meerdere werknemers besmet zijn geraakt.

Het leidt tot grote zorgen bij de overheid en inmiddels ook in Brussel. Want door de extra controles die nu worden uitgevoerd bij vleesverwerkingsbedrijven lijkt het erop dat de werkomstandigheden van de werknemers in een aantal gevallen erbarmelijk zijn.

Maar waar zijn de arbeidsmigranten zelf bezorgd over in deze tijden? Dat hoor je van Larisa Melinceanu van Barka, een stichting waarbij Oost-Europese arbeidsmigranten terechtkunnen met vragen.

