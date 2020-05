Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dagen.

Friesland hijst de regenboogvlag

Friesland hijst als laatste Nederlandse provincie de regenboogvlag. Door voortaan op Coming Out Day (11 oktober) een regenboogvlag te hijsen, zal Friesland het signaal afgeven zich in te zetten voor de veiligheid en acceptatie van de lhbti-gemeenschap.

In 2016 riep Drenthe zich in 2016 uit tot de eerste regenboogprovincie van het land, daarna volgden andere provincies. Alleen Friesland ontbrak nog. Woensdag stemden 30 van de 43 leden van de Provinciale Staten vóór.

Brouwers leveren honderdduizenden liters vers bier aan horeca

Na een niet eerder vertoonde terughaaloperatie zijn bierbrouwers nu bezig met het leveren van ongekend grote biervolumes aan de horeca, in aanloop naar de heropening op 1 juni.

Bierbrouwerij AB Inbev, in volume gemeten de grootste brouwer ter wereld, brengt deze week circa 750.000 liter vers bier naar zo'n achtduizend cafés en restaurants in Nederland die hun bieren tappen.

Kim Feenstra in verwachting van eerste kindje

Kim Feenstra is in verwachting van haar eerste kindje. Het model deelt een video op Instagram waarin ze het nieuws aankondigt.

In de video zijn vooral beelden te zien van Feenstra en haar vriend Stanley Tailor. Aan het einde van het filmpje is te zien dat het 34-jarige model voor een echo in het ziekenhuis is. De echo, inclusief de hartslag van de baby, is te zien en te horen.

Dwergvleermuis vaakst gezien in Nederland

Bij de jaarlijkse Voorjaars Vleermuistuintelling is de dwergvleermuis het vaakst gezien in Nederlandse tuinen. De vleermuissoort werd gemiddeld ongeveer drie keer per deelnemende tuin gezien.

Ruim 492 mensen namen deel aan de telling, die afgelopen weekend plaatsvond. Samen deden de participanten 2.668 waarnemingen. In 77 procent van deelnemende tuinen werd één soort gezien en dat was meestal een dwergvleermuis.

Man krijgt al jarenlang ongevraagd pizza's bezorgd

Jean Van Landeghem uit het Belgische Turnhout krijgt al jarenlang pizza's geleverd zonder dat hij deze zelf heeft besteld. De man vertelde in het radioprogramma Start je dag Antwerpen dat hij het helemaal zat is."Telkens als het avond wordt, begin ik te beven. Ik kan het geluid van brommers niet meer horen", aldus het slachtoffer. Hij heeft geen idee wie de grap met hem uithaalt en stuurt de pizza's altijd terug.