Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws de afgelopen dagen.

Lhbt's mogen trouwen in Costa Rica

Costa Rica is het eerste Centraal-Amerikaanse land waar lhbt's in het huwelijksbootje mogen stappen. In diverse Costa Ricaanse steden gaven partners elkaar in de nacht van maandag op dinsdag om 0.00 uur, toen het nieuwe wetsartikel van kracht werd, het jawoord.

Vanwege de coronapandemie die ook Costa Rica heeft getroffen, ging het om kleine ceremonies.

Denen mogen buitenlandse geliefden weer zien

Ook liefdevol nieuws uit Denemarken, want daar zijn de grenscontroles met Duitsland en de andere Scandinavische landen versoepeld, waardoor inwoners met een partner in het buitenland hun geliefde weer kunnen zien. Ze moeten wel aantonen dat ze een relatie hebben die ten minste een half jaar gaande is.

De politie meldt dat koppels bijvoorbeeld sms-berichten van hun partner of foto's van hen samen moeten laten zien, of persoonlijke informatie over de ander moeten kunnen delen.

Geen beperking landsgrenzen voor Tinder-gebruikers

Tinder-gebruikers kunnen binnenkort swipen met mensen buiten hun eigen land, bevestigt het bedrijf dinsdag aan NU.nl na berichtgeving door The Verge. Met een wereldwijde modus kunnen gebruikers van de datingapp ervoor kiezen om potentiële datekandidaten van over de hele wereld voorgeschoteld te krijgen.

De wereldwijde modus wordt eind mei beschikbaar voor de eerste Tinder-gebruikers, maar volgens het bedrijf duurt het nog "enige tijd" voor de functie voor iedereen op het platform beschikbaar is.

Walibi weer open: 'Ik wacht maar een kwartier bij de achtbaan'

Na maanden gesloten te zijn geweest, heeft Walibi Holland de deuren weer geopend. Achter de schermen is hard gewerkt om bezoekers volgens de richtlijnen te kunnen ontvangen.

Om het publiek beter te spreiden, moeten bezoekers een plekje voor een attractie reserveren via een virtuele wachtrij.

Lente van 2020 is officieel zonnigste ooit, record uit 2011 gebroken

Met meer dan 713 zonuren beleven we in Nederland de zonnigste meteorologische lente (van 1 maart tot 1 juni) die ooit is gemeten, meldt Weerplaza. Het oude record uit 2011 is daarmee officieel gebroken. Dat jaar scheen de lentezon 712,7 uur in ons land.

De hoge luchtdruk en de aanvoer van drogere lucht vanaf land waren de belangrijkste oorzaken van het zonnige weer in de afgelopen maanden. Een gemiddelde lente levert volgens Weerplaza zo'n 520 uur zon op.

J.K. Rowling komt met nieuw fantasieverhaal

J.K. Rowling brengt voor het eerst sinds jaren een nieuw kinderboek uit. De schrijfster vertelt dat The Ickabog al heel lang op de plank ligt, maar ze nooit eerder een juist moment vond. Op Twitter benadrukt ze dat het gratis verhaal geen spin-off is van haar populaire Harry Potter-reeks.

In hoofdletters schrijft Rowling op Twitter dat er geen sprake is van een spin-off, om onduidelijkheid direct te voorkomen. "Ik schreef The Ickabog jaren terug en wilde het uitbrengen na Harry Potter and the Deathly Hollows, maar zag er uiteindelijk van af omdat ik even niets wilde uitbrengen."