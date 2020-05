Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Veel jongeren verliezen baan door coronamaatregelen

100.000 jongeren kwamen in april zonder werk te zitten. De grootste daling sinds het begin van de tellingen in 2003. Op NUjij vroegen we jongeren die hun baan zijn kwijtgeraakt te reageren. Mansonf heeft het als student deze periode erg zwaar gehad:

“Ik ben student, 23 jaar. Ik zit momenteel al sinds half april thuis. Geen werk meer (want flex contract in de horeca) en ook niet tot nauwelijks studie dat doorgaat (2 keer in de week een online college). Kortom, ik zit dus al 2 maanden thuis. De huur en boodschappen moet gewoon betaald worden en daarnaast gaat ook elke 2 maanden gewoon het collegegeld van de rekening af a 460 euro. Dan maar de lening omhoog, want anders is rondkomen onmogelijk. Ach, scheelt dat ik toch al bijna geen studieschuld had.” Mansonf

Hoewel Huzarensalade zijn baan nog niet kwijt is, maakt hij zich wel zorgen.

“De vraag is echter of de risico's te overzien waren. Niemand houdt bij de aankoop van een huis rekening met een pandemie, net zoals niemand bij de aankoop van een huis rekening houdt met een mogelijke oorlog; die kans is gewoon immens klein. Ik heb zelf vorig jaar een huis gekocht. Ik ben jong, hoog opgeleid en werk in een sector waar voldoende werkgelegenheid is en de recruiters vallen me dan ook bijna wekelijks lastig via LinkedIn. De kans dat ik langer dan de WW-periode werkloos zou zijn, was bijna nihil. Nu is de tijd a.g.v. een totaal onvoorziene wereldramp anders. Nu staat mijn baan voorlopig niet op de tocht en ik heb een buffer waar ik enkele jaren mee uit kan zingen, maar ik denk dat ik in een bijzonder luxe positie zit. Voor veel jongeren was het al bijna onmogelijk om in de huidige huizenmarkt een huis te vinden en dat dreigen ze nu ook nog kwijt te raken.” Huzarensalade

Jullie vragen over de versoepelingen beantwoord

Vorige week gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge toelichting over de coronamaatregelen na 1 juni. Jullie hadden heel veel inhoudelijke vragen over wat dit precies voor jullie betekent. Deze vragen hebben wij in een apart artikel beantwoord.

Na 1 juni geld terug of voucher?

Het is nog niet bekend of de reisbranche na 1 juni nog vouchers mag uitgeven. Momenteel is er een beleid dat reizigers, van wie de reis is geannuleerd, mogen kiezen tussen geld terug of een voucher om binnen een jaar weer op reis te kunnen gaan. Volgens de branche is het geld teruggeven aan alle gedupeerden niet realistisch, omdat daar het geld simpelweg niet voor is.

Op NUjij hebben mensen hun mening achtergelaten. Een voucher accepteren of toch geld terug? Annew78 vindt het prima dat ze een voucher heeft gekregen.

“Ik heb ook een voucher gekregen en daar geen problemen mee. Zodra bekend werd dat de vakantieparken weer open gingen een weekendje weg geboekt in eigen land. Mét bijbetaling, maar ook dat vind ik niet erg. Logisch voor een sector die het zwaar heeft. Mijn inkomen werd doorbetaald door de overheid, het minste dat je kunt doen is anderen ook door de crisis helpen. Laten we allemaal een beetje verlies nemen, niemand heeft om een crisis als deze gevraagd. En als je het “die grote bedrijven” niet gunt, bedenk dan dat er voor die grote bedrijven duizenden gewone mensen werken zoals u en ik die ook graag hun rekeningen willen kunnen betalen aan het eind van de maand.” Annew78

Maar reizigers nemen ook het zekere voor het onzekere.

“Zelf heb ik besloten om helemaal niks te boeken totdat er duidelijkheid is. Ik kan het geld maar 1 keer uitgeven en om in de onzekerheid te zitten met een voucher die al dan niet in geld wordt uitgekeerd is het mij niet waard. Natuurlijk zijn er allerlei garantiefondsen maar als die ook geen geld meer hebben dan houdt het ook op. Deze jongen zet het vakantiegeld wel op de spaarrekening en wacht wel af wat voor economische malaise er nog op ons afkomt. Beter een appel voor de dorst dan een waardeloos stuk papier.” lomp01

Hoe NUjij Russische trollen probeert te weren

Zelfs NUjij heeft ermee te kampen: Russische trollen. Onze NUjij-redacteur Joppe heeft daarom onderzoek gedaan in hoeverre NUjij hier last van heeft. Zijn bevindingen kun je terugluisteren in onze Week van NU-podcast.

