In de Week van NU bespreken presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman en de redactie het nieuws op NU.nl.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken schreef op 14 mei in een brief aan de Tweede Kamer dat Rusland in Nederland desinformatie over het coronavirus verspreidt. Dit was voor NU.nl aanleiding om te onderzoeken of dit ook gebeurt op ons eigen discussieplatform NUjij.

In deze openbare vergadering praat hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman daarover met met NUjij-redacteur Joppe Varkevisser.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op de Dit wordt het nieuws-podcast. iOS-gebruikers kunnen dat via Apple Podcasts en Spotify. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt de Week van NU-podcast elke vrijdagmiddag op NU.nl. De Dit wordt het nieuws-podcast vind je elke maandag tot en met vrijdag 's ochtends en 's middags op NU.nl.