Toon R., de man die het Openbaar Ministerie (OM) ziet als een van de kopstukken van een "crimineel familienetwerk" uit Oss, is maandagavond opgepakt. Hij werd door de politie gevonden op een vakantiepark in het Gelderse Ede.

R. wordt verdacht van betrokkenheid bij vuurwapenhandel, vuurwapenbezit en meerdere drugsdelicten. Het Openbaar Ministerie ziet hem als "een van de meest gezochte mannen in Brabant". De politie probeert hem sinds november 2019 te arresteren.

Kort geleden kreeg het opsporingsteam van de politie informatie over de verblijfplaats van R, meldt het Openbaar Ministerie. Maandagavond rond 22.00 uur werd hij op een vakantiepark in Ede aangetroffen in een huisje op een vakantiepark. Hij werd zonder problemen gearresteerd, aldus het OM.

In totaal acht leden van de familie worden verdacht in dit proces. In het onderzoek naar het "criminele familienetwerk" werden in november vorig jaar woonwagenkampen in Oss en Lith doorzocht waarbij onder meer honderdduizenden pillen en zo'n 100 kilo MDMA-kristallen zijn aangetroffen. Hierbij werden onder meer drie ondergrondse ruimtes met wapens en twee zelfgemaakte explosieven gevonden.

Donderdag zei het OM in de rechtbank dat dat op heimelijk gemaakte geluidsfragmenten te horen is hoe Martien R. (de broer van Toon R.) en familieleden in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 automatische vuurwapens aan het testen waren. Het uitproberen van de wapens zou zijn gebeurd in de schuur op het terrein van Toon R.

Aanstaande woensdag is er een zogeheten pro-formazitting met de zeven andere verdachten uit het onderzoek. Toon R. wordt later deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris.