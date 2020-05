Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen wekelijks tienduizenden reacties binnen. In deze rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Lockdown zorgt voor meer psychiatrische klachten

Mensen met ernstige psychiatrische problemen kampen met steeds meer klachten door de coronacrisis. Op NUjij deelden veel mensen hun ervaringen met de ggz tijdens de gedeeltelijke lockdown. Zo ook lezer Mockingbird, die met een intensief traumatraject bezig was toen de coronacrisis begon.

“Ik worstel zelf al jaren met complexe PTSS en een paniekstoornis, en zat toen corona begon middenin een intensief traumatraject waarbij hulpverleners meerdere keren per week bij mij thuis kwamen. Dit viel van de ene op de andere dag weg. Gevolg: Er kwam een enorme stroom aan herbelevingen uit voort omdat al die trauma's nergens meer heen konden. GGZ heb ik sinds medio maart niet meer gezien, om de week een kwartiertje bellen, waarbij ik vaak dissocieer of in een herbeleving raak waardoor het gesprek vanuit hen vroegtijdig afgebroken wordt. Face to face contact kan niet volgens de GGZ, maar hoe dan? En hoe lang nog dan? Hoe vaak moet ik aangeven dat dit niet meer zo kan, of gaan we wachten tot het in die dissociatie helemaal fout gaat?” Mockingbird

Ook reageerden lezers die werkzaam zijn in de zorg, zoals Mindy_Loos. Zij schreef dat er een duidelijke vermindering te zien is in het contact tussen patiënt en hulpverlener.

“Wij merken een sterke terugval in aantal aanmeldingen. Dit komt mogelijk doordat contact met de huisarts lastiger is, veel mensen te druk zijn met thuis en liever afwachten totdat reguliere zorg mogelijk is. In het artikel wordt gemeld dat face-to-face contacten sinds april weer mogelijk zijn maar daarbij wordt vergeten dat de situatie niet opeens als vanouds is. Bij ons zijn de wachtruimtes en spreekkamers aangepast zodat het mogelijk is 1,5m afstand te houden maar we mogen daardoor niet allemaal als vanouds tegelijkertijd op kantoor zijn. Met tientallen mensen en verschillende disciplines afstemmen wie wanneer op kantoor mag/moet zijn vergt behoorlijk wat planning. Enerzijds zit er aan het bovenstaande een voordeel namelijk dat onze wachttijd nu nihil is. Wachttijden zijn altijd een doorn in het oog. Anderzijds houden we onze hart vast voor de golf die gaat komen.” Mindy_Loos

Vruchtbaarheidsbehandelingen wegens coronamaatregelen uitgesteld

Duizenden vrouwen kregen in de afgelopen periode te horen dat hun vruchtbaarheidsbehandelingen zijn uitgesteld door de coronamaatregelen. De voortplantingsgeneeskunde valt niet onder acute zorg. Voor deze vrouwen is dit een bittere pil om te slikken.

Op NUjij staken vrouwen die hetzelfde meemaken, onder wie Lindskie, elkaar een hart onder de riem.

“Zelf zit ik momenteel ook in het traject. Een maand 'pauze' is mentaal nog goed te verantwoorden (even rust, mogelijk ook geen slecht idee). Een langere pauze, zeker nu alles weer opstart, zal mentaal lastiger worden. In mijn geval wacht ik op een terugplaatsing van een cryo. Dit is een behandeling van 15 minuten (exclusief laboratoriumwerk). Het zal moeilijk zijn om daar een paar maanden op te moeten wachten, zeker omdat iedereen om je heen gewoon doorgaat met zwanger worden. Sterkte voor iedereen die in hetzelfde schuitje zit.” Lindskie

Sportscholen willen open, experts vinden het geen goed plan

Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het vanwege het grote verspreidingsrisico nog niet verstandig om sportscholen weer open te laten gaan, maar volgens de sportbranche is het juist nu belangrijk om de fysieke en mentale vitaliteit te versterken. Op NUjij waren de meningen verdeeld, en deelden veel lezers, zoals Sandra_Kerstens, hun eigen tips om ook zonder sportschool fit te blijven

“De discussie vind ik vrij lastig. Sport al jaren in de sportschool, met name groepslessen. Natuurlijk mis ik het en zie ik het ook als ik in de spiegel kijk, helaas. Ondertussen sport ik buiten. Prima alternatief. Eerlijkheidshalve was het in de sportschool waar ik sport altijd super rustig in de juni juli augustus maanden. Je kan toch ook lessen buiten in kleiner groepsverband en op afstand geven? Ik zou het nu niet aandurven om de sportschool in te gaan” Sandra_Kerstens

Coronaboete gekregen? Deze kan tot een strafblad leiden

De politie heeft ruim tienduizend bekeuringen uitgeschreven voor het overtreden van de coronaregels. Op NUjij rees de vraag of de mensen met een boete een strafblad krijgen. Deze vraag hebben we in een nieuw artikel beantwoord.

