Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Pandaknuffels voor alleen etende mensen

Een restaurant in het Thaise Bangkok heeft pandaknuffels neergezet om klanten gezelschap te houden, zo vertelt de eigenaar. Naast dat de knuffels mensen die alleen komen eten gezelschap kunnen houden, zijn de panda's ook handig om te laten weten waar mensen niet mogen zitten.

Een van de klanten stelt aan Reuters dat hij de knuffels fijn vindt, omdat hij nu niet het gevoel heeft "alleen aan een tafel te zitten".

De knuffels in het restaurant. (Foto: Reuters)

KLM geeft reizigers voortaan direct keuze tussen voucher of geld terug

KLM-passagiers van wie de vlucht de komende tijd geannuleerd wordt als gevolg van de beperkingen die gelden in verband met de coronacrisis, krijgen vanaf nu direct de keuze tussen een voucher of hun geld terug. Dat maakt de maatschappij donderdag bekend.

Tot dusver gaf de maatschappij reizigers standaard een voucher en werd het bedrijf daarin gesteund door het Nederlandse kabinet. Laatstgenoemde komt nu op dat beleid terug op aangeven van Brussel.

Queen streamt eerbetoon aan Freddie Mercury voor donaties coronacrisis

Het concert dat Queen in 1992 organiseerde als eerbetoon aan Freddie Mercury, wordt opnieuw uitgezonden via YouTube. Kijkers mogen een donatie geven en dit geld zal worden gebruikt voor de coronacrisis.



Naast Queen traden ook onder anderen David Bowie, George Michael en Axl Rose op tijdens het concert in het Wembley Stadium. Het concert zal vrijdag 15 mei om 20.00 uur (Nederlandse tijd) worden uitgezonden via YouTube en is vervolgens 48 uur lang te bekijken.

Burgemeester Nieuw-Zeeland viert einde lockdown met bungeejump

De burgemeester van Queenstown-Lakes District in Nieuw-Zeeland heeft donderdag gebungeejumpt. Jim Boult wilde met de sprong vieren dat toeristen vanaf nu weer welkom zijn. De strenge lockdown in Nieuw-Zeeland wordt vanaf deze donderdag namelijk deels opgeheven.

Frankrijk gaat boetes uitdelen voor haatdragende posts op sociale media

Socialemediaplatformen moeten berichten met haatdragende, pedofiele of terroristische uitingen vanaf 1 juli binnen één uur verwijderen in Frankrijk. Bedrijven die daar niet aan voldoen, kunnen een boete tot 1,25 miljoen euro krijgen. Dat staat in een Franse wet die woensdag is goedgekeurd.

Andere "duidelijk illegale" inhoud moeten bedrijven als Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en Snapchat binnen 24 uur verwijderen. Als techgiganten de wet herhaaldelijk overtreden, kan een boete van maximaal 4 procent van de omzet opgelegd worden.