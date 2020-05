Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Tijdelijk geen btw op mondkapjes

Over medische en niet-medische mondkapjes wordt tussen 25 mei en 1 september geen 21 procent btw geheven.

Vanaf 1 juni is het in Nederland vanwege het coronavirus verplicht om in het openbaar vervoer (ov) een mondkapje te dragen. Omdat reizigers in het ov niet altijd 1,5 meter afstand tot anderen kunnen houden, komt het kabinet met deze tijdelijke korting.

"We vragen van de samenleving om vanaf juni in het openbaar vervoer een niet-medisch mondkapje te gaan dragen. Veel maken maken zelf al hele creatieve mondkapjes, maar de meesten zullen ze waarschijnlijk kopen in een winkel in de buurt. We willen dit als overheid natuurlijk zo goedkoop mogelijk maken, daarom heffen we hierover straks tijdelijk geen btw", schrijft staatssecretaris Hans Vijlbrief van Financiën in een reactie.

In Carré gevallen acrobate ontslagen uit revalidatiecentrum

De acrobate die begin dit jaar van 10 meter hoogte viel bij het uitvoeren van een act in Carré is ontslagen uit het revalidatiecentrum. De Oezbeekse acrobate Kristina Vorobeva verloor na de val tijdelijk het gevoel in haar benen. Ze werd enkele keren geopereerd aan haar nek. Ook haar man Rustem Osmanov kwam ten val.

"Na ruim vier maanden zwaaien we dit powerkoppel uit, dat zo onfortuinlijk ten val kwam tijdens het Wereldkerstcircus in Carré. Met name Kristina was er ernstig aan toe. Dat zij ons nu op eigen benen verlaat, is een ongelooflijk cadeau", laat circusproducent Monica Strotmann weten.

ARTIS opent deuren

Dierentuin ARTIS in Amsterdam heeft woensdag de deuren weer geopend. Delen van het park zijn zo ingericht dat er afstand kan worden gehouden. Toch kunnen bezoekers over het algemeen vrij door de dierentuin lopen. In eerste instantie zijn alleen leden van het dierenpark welkom. Zij moeten voorafgaand aan een bezoek een starttijd reserveren. Per dag mag ARTIS een maximumaantal leden toelaten.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus sloot ARTIS op 16 maart de deuren. Tijdens de sluiting was er ook goed nieuws, want op 4 mei kwam er voor het eerst in drie jaar een Aziatische olifant ter wereld.

Grote én kleine bioscopen openen in juni de deuren

Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om naar de bioscoop te gaan. Pathé heropent geleidelijk vestigingen. Ook de kleinere bioscopen en filmtheaters openen dan waarschijnlijk de deuren, laat de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) woensdag weten.

"We hebben nog geen signalen ontvangen van bioscopen die in juni niet opengaan", vertelt NVBF-directeur Gulian Nolthenius. Momenteel is de organisatie nog wel bezig met een inventarisatie die een definitief beeld moet geven.

In de bioscopen gelden straks strenge regels. Zo mogen alleen individuen, groepjes van maximaal twee personen en grotere groepen die samen een huishouden vormen bij Pathé naar binnen. Ook geldt er van 1 juni tot 1 juli een maximumcapaciteit van dertig bezoekers per zaal. Daarna geldt een maximum van honderd personen.

Cultuurfondsen maken 15 miljoen euro vrij voor steun creatieve sector

De zes grootste rijkscultuurfondsen hebben 15 miljoen euro extra vrijgemaakt om werkenden in de creatieve sector te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Het gaat om het Nederlands Letterenfonds, Fonds Podiumkunsten, Mondriaan Fonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Filmfonds en Fonds voor Cultuurparticipatie.

Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, maakte eerder al bekend dat er 300 miljoen wordt uitgetrokken voor de Nederlandse cultuursector. De 15 miljoen euro die de rijkscultuurfondsen nu beschikbaar stellen, komt hier bovenop.