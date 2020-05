Ecomare heeft zaterdag de eerste zeehond van het seizoen opgevangen, meldt de opvang op Texel zondag. Het dier was naast een druk fietspad op de Texelse Waddendijk aangetroffen.

Volgens de opvang worden in de Waddenzee normaal gesproken pas in juni zeehonden geboren. Het dier is dus hoogstwaarschijnlijk te vroeg geboren.

Omdat het 6,7 kilo wegende jong waarschijnlijk te vroeg geboren is, heeft het nog lange witte haren. Normaal gesproken verliezen zeehonden deze haren voor de geboorte.

Het dier werd vlak langs een fietspad aangetroffen. In de omgeving van de zeehond werd geen moederdier gezien. In de hoop dat de moeder zou opduiken, werd het jong in eerste instantie alleen geobserveerd. Vanwege toenemende drukte rondom de zeehond en omdat het dier vanwege de lange vacht moeilijk zwemt, heeft de opvang uiteindelijk besloten het jong op te vangen.

Het is nog maar de vraag of de zeehond het gaat redden. "Het is altijd spannend of deze dieren het gaan redden. Ze zijn erg kwetsbaar en zwak. Ze kunnen hun lichaamstemperatuur nog niet goed regelen en moeten daarom extra verwarmd worden met vloerverwarming en een warmtelamp in de quarantaine van Ecomare", schrijft de opvang op de website.