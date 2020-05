De Amerikaanse zanger en pianist Little Richard, een van de grondleggers van de rock-'n-roll, is zaterdag overleden. Hij was 87 jaar. Dat meldt Rolling Stone zaterdag.

Richard Wayne Penniman, zoals de zanger volledig heette, stond bekend om zijn energieke optredens, met wilde stemuithalen en een flamboyante uitstraling. In de muziekgeschiedenis wordt de zanger vaak in één adem genoemd met iconen als Jerry Lee Lewis, Chuck Berry en Elvis Presley. Tutti Frutti was een van zijn bekendste platen. Ook Long Tall Sally en Good Golly Miss Molly zijn geliefde nummers.

Little Richard werd geboren in de Amerikaanse staat Georgia, als zoon van een diaken uit de plaatselijke kerk. Bij diensten was hij zo op jonge leeftijd al achter de piano te vinden. Nadat hij in 1951 een talentenjacht won, kreeg hij een platencontract aangeboden en bracht hij een paar conventionele nummers uit.

Echte rock-'n-roll kwam pas een paar jaar later. Little Richard brak in 1956 door met Tutti Frutti. De alom bekende reeks aan 'bops' en 'wops' in het refrein, verzon hij naar verluidt uit verveling tijdens het afwassen. De hoge pieken in zijn stem leken door gospelmuziek uit de kerk te zijn beïnvloed.

De hits bleven komen. Kort na Tutti Frutti kwamen Long Tall Sally en Rip It Up. Een jaar later verschenen Lucille en Good Golly Miss Molly. Invloeden van kerkelijke gospelmuziek bleven hoorbaar in zijn muziek, die vaak werd gedreven door een opzwepend pianoritme en een stem die scheurend rauw kon swingen.

De artiest stapte na de jaren vijftig tijdelijk over op gospelmuziek, om later toch weer door te gaan met seculiere rockmuziek. Grote hits zoals in het begin van zijn carrière bleven uit, maar zijn optredens bleven geliefd. Zo strikte hij in 1964 The Beatles als openingsact in Hamburg.

Little Richards invloed op rock-'n-roll bleef intussen groot. Zijn platen werden meerdere malen gecoverd door grote namen als The Beatles, the Kinks, Creedence Clearwater Revival en Elvis Costello. Qua uitstraling deed Prince denken aan wat Little Richard decennia daarvoor deed. De zanger knipoogde daar zelf naar in een interview. "Ik droeg paars voordat jij dat deed."

In 1993 werd Little Richard bij de Grammy's bekroond voor zijn gehele oeuvre. Staand pianospelen zat er na een heupoperatie in 2009 niet meer in, maar de artiest bleef desondanks tot op hoge leeftijd nog doorgaan met optreden.

