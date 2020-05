Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Jullie vragen over de versoepelingen beantwoord

Na de persconferentie van premier Mark Rutte gaven we jullie woensdagavond de kans vragen te stellen over de versoepelde coronamaatregelen. Dat gebeurde massaal, we kregen ruim driehonderd relevante en scherpe vragen binnen. Alle onduidelijkheden en andere vragen beantwoordden we in een nieuw artikel.

Op vakantie tijdens coronacrisis?

Sinds deze week kun je iedere maandag stemmen op een nieuwe stelling en hierover discussiëren op NUjij.

We trapten deze week af met de volgende stelling, waar zo'n 8.500 keer op gereageerd werd: "Ik boek pas een (nieuwe/volgende) vakantie als de coronacrisis voorbij is."

Op basis van deze stelling wachten de meeste mensen met het boeken van een vakantie tot na de coronacrisis, namelijk 81 procent. Lezer Hanneke Haring hoort bij deze groep en vraagt zich af wat voor zin het heeft om nu een vakantie te boeken.

“Je leeft weken en/of maanden in spanning of het wel door kan gaan en dan straks blijven zitten met een stel vouchers. Ik sla wel een keertje over dit jaar, Nederland heeft ook genoeg te bieden. En onze hotels en horecagelegenheden kunnen een beetje meer echt goed gebruiken deze zomer.” Hanneke_Haring

Lezer BlindOptimism heeft tijdens deze crisis al twee vakanties geboekt en bekijkt de situatie juist van de andere kant.

“Vliegmaatschappijen en reisbureaus bieden nu tickets aan voor een prikje van de normale prijs. Dit is zo verleidelijk dat ik geboekt heb, voor augustus en voor oktober. Als de coronacrisis dan nog aanhoudt, krijg ik in principe gewoon een voucher, dus is het geen weggegooid geld. Gaat het wel door, dan heb ik een goedkopere vakantie. Dus win-win.” BlindOptimism

Pas weer evenementen als er een vaccin is

Het kabinet kan nog geen precieze datum noemen waarop 'massale evenementen' weer doorgang kunnen vinden. Minister Hugo de Jonge schrijft dat er eerst een vaccin moet komen voordat deze evenementen weer door kunnen gaan. Op NUjij waren de meningen verdeeld. Sommige lezers vonden het een verantwoordelijk besluit, maar er waren ook mensen uit de branche die zich ernstige zorgen maken. zoals gebruiker Michael_73, die het licht en geluid op evenementen verzorgt.

“Dit is een nekslag voor de vele kleine ondernemers in deze branche. Een hal vol materialen (kapitaal) waarmee je nu niets kunt; niet verhuren maar ook niet verkopen. Alternatief is jezelf flink in de schulden steken om te overleven, maar dan loop je de kans dat de bank de stekker eruit trekt voordat de overheid evenementen weer toelaat, wat voor de eenmanszaak (de meeste in deze wereld) een persoonlijk faillissement betekent. Ander werk gaan doen om centjes te verdienen doen op dit moment een heleboel ondernemers maar dat is puur om je privékosten te dekken. Je zakelijke kosten lopen natuurlijk gewoon door waardoor uiteindelijk bovenstaand scenario de waarheid wordt.” Michael_73

Eerste versie corona-app wordt eind mei getest

De overheid wil vanaf eind mei op beperkte schaal testen met een eerste bruikbare versie van een corona-app. Deze app moet er voor zorgen dat het makkelijker wordt om contacten van coronapatiënten te traceren. Hoewel veel mensen op NUjij zeggen bereid te zijn zo'n app te installeren, zijn er ook veel mensen - zoals onderstaande lezer - die zich zorgen maken om de transparantie van zo'n app.

“Ik denk dat het al veel te laat is om mensen warm te laten lopen voor zo'n app. En het werkt alleen goed als (bijna) iedereen het gebruikt, denk ik. Ook noemt het artikel het magische woordje dat ik nog niet uit de mond van de minister heb gehoord. ‘Broncode’. Fijn dat ze die in Den Haag kunnen bekijken, maar ik denk ook dat de applicatie veel meer draagvlak krijgt als het een open-source applicatie is. En ik snap niet dat dat niet als eis is gesteld. Ik denk dat ik vrij terughoudend zou zijn met installeren. Eerst de kat uit de boom kijken, maar misschien wint mijn nieuwsgierigheid.” r__

Homoconversietherapieën in Duitsland verboden

In Duitsland is het vanaf donderdag verboden om therapieën uit te voeren en te ondergaan die claimen homoseksualiteit te 'genezen'. Hoewel sommige NUjij'ers zich zorgen maakten over overheidsbemoeienis, waren de meeste reageerders blij met dit nieuws. Zo ook gebruiker Nurse55. Zij is van mening dat haar homoseksuele dochter een stuk minder goed in haar vel had gezeten als zij mee had gedaan aan een conversietherapie.

“Mijn jongste dochter is homoseksueel. Dat zagen we vanaf de middelbare school ongeveer aankomen. In retrospect eigenlijk al eerder. Vanaf haar vijftiende is ze openlijk 'uit de kast' gekomen. Een heerlijke meid die het nu, op haar achttiende, prima doet op de havo, waarbij ze zich drukker maakt over het rare eindexamen dit jaar dan over het lesbisch zijn. Sterker nog, als we haar daarvoor ooit therapie hadden willen geven, weet ik zeker dat ze nu minder goed in haar vel had gestoken. Natuurlijk heeft ze strubbelingen gehad met haar homoseksualiteit. Met name met vriendinnen en klasgenoten die er niet goed mee om konden gaan en ze heeft menig traan gelaten daarvoor. Als ouders hebben we haar echter altijd gesteund, gewoon door er te zijn, en te zeggen dat deze problemen bij die vriendinnen en klasgenoten lagen. Inmiddels heeft ze geen vrienden en vriendinnen meer die haar niet accepteren zoals ze is en is ze een gelukkige meid!” Nurse55

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.