Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Franse dolfijn met boeienspel uit Amsterdamse haven gered

De tuimelaardolfijn die sinds zaterdagochtend in de havens van Amsterdam was gestrand, is zondag met succes naar IJmuiden geloodst. Dat lukte door een spel met boeien op te tuigen. Het bleek om een bekende, solitair levende dolfijn te gaan die vaak voor de Franse kust verblijft en de bijnaam Zafar heeft gekregen, laat SOS Dolfijn weten.

Solitair levende dolfijnen zoeken vaak contact met mensen en schepen op. Zafar was met het zeilschip Tres Hombres vanuit Frankrijk naar Nederland gezwommen, maar kon niet in de haven van Amsterdam blijven. Het brakke water daar is slecht voor zijn gezondheid. Om terug de zee in te gaan, moest hij alleen wel door een sluis. Voor dolfijnen is dat doorgaans erg spannend, maar dankzij het boeienspel lukt het uiteindelijk. Dat Zafar houdt van spelen met boeien en touwen, had SOS Dolfijn doorgekregen vanuit Frankrijk.

Limburger steunt dierenpark met rolstoelrit van 100 kilometer

De 54-jarige Henk Baggen uit het Limburgse Limbricht heeft zondag 100 kilometer met zijn rolstoel afgelegd, meldt De Limburger maandag. Met zijn rit steunt hij Dierenpark Born, dat het zwaar heeft vanwege de coronacrisis.

Baggen werkt als vrijwilliger in het park en zit vanwege een dwarslaesi al 41 jaar in een rolstoel. In totaal deed hij 10 uur over de rit, die hij in vier etappes aflegde. Een dag na de lange rit had hij geen spierpijn, schrijft De Limburger: "Nee, dat niet. Ik was bij de finish nog redelijk fit, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt omdat ik voor een mooi doel mocht rijden."

Nederland herdenkt vanuit huis

Op 4 en 5 mei herdenkt Nederland de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en wordt 75 jaar bevrijding gevierd. Ondanks de coronacrisis gaan veel herdenkingen Nederland door, zij het in aangepast vorm en zonder publiek.

Vanwege de coronamaatregelen vindt de herdenking vooral thuis plaats. Om 20.00 uur is heel Nederland twee minuten stil. Om toch een gevoel van saamhorigheid te creëren, heeft het comité muzikanten opgeroepen om exact om 19.58 uur en 30 seconden het traditionele taptoesignaal te spelen.

Microbe beschermt muggen (en mogelijk mensen) tegen malaria

Wetenschappers hebben een microbe ontdekt die muggen beschermt tegen een malariainfectie, meldt BBC News. Volgens het onderzoeksteam in Kenia en de Verenigde Staten biedt de vondst "gigantisch potentieel".

Mensen krijgen malaria als ze gebeten worden door een geïnfecteerde mug. Als muggen beschermd zijn, kan dat dus ook goed uitpakken voor mensen. Het team gaat meer onderzoeken uitvoeren in Kenia om de methode te testen.