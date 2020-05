De twee personen die zaterdagavond zijn aangehouden na de explosie afgelopen vrijdag in een flat in de Groningse wijk Beijum zitten in beperkingen. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie maandag in gesprek met NU.nl.

De explosie vond plaats in de woning van de verdachten, die lichtgewond raakten. Bij een onderzoek door de politie en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) werden explosieve stoffen aangetroffen die verboden zijn. De verdachten worden gehoord door de politie en mogen alleen contact hebben met hun advocaat.

In eerste instantie ging de politie ervan uit dat de explosie was ontstaan in de oven van de woning. Na de vondst van de explosieve stoffen werden volgens de woordvoerder "andere scenario's aannemelijker". Door de kracht van de explosie werd de voorpui van de flat eruit geblazen.

De stoffen werden in de nacht van zaterdag op zondag onschadelijk gemaakt door de EOD.

Ongeveer vijftig bewoners van omliggende flatwoningen werden na de explosie geëvacueerd. Zij mochten zondagavond, toen het onderzoek in de woning was afgerond, weer terugkeren naar hun woningen.