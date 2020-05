De tuimelaardolfijn die zaterdagochtend de havens van Amsterdam in was gezwommen, is zondag aan het begin van de avond weer naar IJmuiden geloodst, meldt SOS Dolfijn.

Het dier zwom drie dagen mee met een zeilschip uit Frankrijk dat de haven van IJmuiden als eindbestemming had. Vervolgens is de dolfijn met de boot mee door een sluis naar Amsterdam gezwommen.

Inmiddels is het dier weer met het zeilschip mee terug door de sluis gezwommen. De stichting is op dit moment nog bezig om met kleine bootjes het dier verder richting zee te begeleiden. De sluizen bij IJmuiden zijn gesloten, zodat het dier niet terug kan zwemmen.

Het komt bijna nooit voor dat tuimelaardolfijnen voor de Nederlandse kust opduiken. "In Frankrijk is het wel een bekend dier, daar vindt ook wel interactie plaats tussen het dier en mensen, maar in Nederland gebeurt dat weinig", zei een woordvoerder van SOS Dolfijn zaterdag.

Eerdere reddingspoging mislukte

Het dier kon niet gevangen worden, omdat het actief zwom. Daarom moest de dolfijn op eigen kracht terug door de sluis. SOS Dolfijn heeft sinds zaterdagmiddag aan een plan gewerkt om het dier de Amsterdamse havens uit te krijgen.

Een eerdere reddingspoging mislukte. De organisatie probeerde om het dier mee terug te lokken richting de sluizen, maar uiteindelijk zwom het toch weer terug naar het zeilschip. In de tussentijd werd de dolfijn constant gemonitord door een team van de stichting.