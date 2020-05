De wolken en buien van de afgelopen dagen behoren nu bijna tot het verleden. De komende dagen wordt het prachtig lenteweer met veel zon en steeds wat hogere temperaturen.

Met een (noord)oostenwind wordt drogere lucht aangevoerd waardoor er nog maar nauwelijks bewolking zal voorkomen. Ook gaat de temperatuur geleidelijk omhoog, meldt Weerplaza.

Vooral de nachten naar dinsdag en woensdag verlopen vrij koud. In het binnenland kan het zelfs afkoelen tot dicht bij het vriespunt.

Overdag warmt het echter best aardig op. Zo wordt het dinsdag een graad of 15, maar woensdagmiddag kunnen we al een paar graden winst boeken.

Donderdag en vrijdag 20 graden of meer verwacht

In grote delen van het land zijn donderdag en vrijdag maximumtemperaturen te verwachten van 20 graden of hoger. Ook op deze dagen weet de zon uitbundig te schijnen.

Terwijl zaterdag met veel zon de temperatuur kan oplopen naar een zomerse 25 graden in het oosten en zuiden van het land, volgen in de avond een paar buien en wordt de warme lucht heel snel verdreven.