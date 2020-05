Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten we de beste bijdrages en discussies op een rij.

Introverten en extraverten in quarantainetijd

In deze quarantainetijd zijn we voornamelijk op onszelf aangewezen. Voor extraverte mensen - die gedijen bij veel contact - kan de sociale isolatie door de coronacrisis erg zwaar zijn.

Toch zijn er ook lichtpuntjes, volgens lezer (en extravert) drir_mvp.

“Ik ben zelf een extravert persoon, maar ik kan ook wel erg genieten van de rust van de afgelopen twee maanden. Geen afspraken meer in de avond en in het weekend. Geen reistijd door het thuiswerken. Nauw betrokken zijn bij het onderwijs van de kinderen. Kortom, heel veel tijd thuis en een bijna lege agenda. Mijn tuin heeft er nog nooit zo strak bijgelegen. [..] Ik ga zeker proberen om ook na deze crisis een deel van deze ontspanning te bewaren.” drir_mvp

Op het bericht reageerden ook veel introverte lezers. Lezer Carco heeft autisme en vindt het erg moeilijk om in een extraverte wereld te leven.

“De gemene deler is dat de wereld ‘normaal’ echt is ingesteld op extraversie. Dat de introverte mens eigenlijk continu overvraagd wordt. Als autist herken ik dit goed. Voor de crisis rende ik elke dag de hele dag op mijn tenen om de neurotypische wereld en alle sociale en communicatieve eisen bij te houden. Dat kost zoveel energie dat het op een zeker moment niet meer lukt om energie voor aanpassing op te brengen. Maar je MOET, anders word je buiten de gemeenschap gesloten. Alsof je door een kudde stieren achterna gezeten wordt. Daar ga je kapot aan. Niet aan autistisch zijn: nu de wereld langzamer gaat en ik sociaal contact beter kan managen, blijk ik me heel goed te kunnen voelen. Ik kan ineens van alles! Ik hoop dat na deze crisis extraverte mensen bij het nemen van beslissingen en het inrichten van processen deze ervaring in gedachte houden en bewust zullen omgaan met hun privilege in een extraverte wereld te leven.” Carco

Meer geld nodig voor cultuur

Minister van Engelshoven van Cultuur is het met de oppositie eens dat er meer geld nodig is om de zwaar getroffen cultuursector door de coronacrisis heen te loodsen. Op NUjij gingen mensen in discussie of dit wel zo nodig is.

Tegenstanders vragen zich af of er niet al te veel geld naar cultuur gaat. De sector heeft volgens sommigen sowieso moeite heeft om de "eigen broek op te houden".

Anderen zien dit geld bijvoorbeeld beter naar 'vitalere' sectoren gaan, maar lezer Luneau legt uit dat de cultuursector groter is dan veel mensen denken. Zij schaart zich achter een grote groep die hoopt dat de sector gesteund wordt.

“Laten we vooral niet vergeten dat het dan ook gaat om de muziekles van je kind, om kleine lokale musea, om kleine en grote festivals (bijvoorbeeld bevrijdingsfestivals), om ons nationale foto- en filmarchief, om de galerie van je buurvrouw, om de toneelclub van tante Truus, etc. En om iedereen die in die branche werkzaam is: uitgevers, redacteuren, vertalers, elektriciens, timmermannen, podiumbouwers, lichttechnici, schilders, bewakers/beveiliging, schoonmakers, chauffeurs, verhuurders en verkopers van benodigde materialen, en nog vele anderen. En laten we ook niet vergeten dat die cultuursector een belangrijk onderdeel is van onze toeristische sector en veel bijdraagt aan onze economie.” Luneau

Groentewinkel en slager opnieuw ontdekt

Tijdens deze coronacrisis staat de economie deels stil, maar speciaalzaken als de groentewinkel en de slager draaien op volle toeren. 'Supermarktvrees' en de gesloten horecazaken zijn mogelijke oorzaken van dit succes.

Lezer Riddertje is eigenaar van een natuurvoedingswinkel en ook hij plukt de vruchten van deze omslag bij de consument.

“Wij merken wel degelijk verschil. Het liep bij ons altijd al goed maar sinds de coronacrisis hebben we ongeveer een derde meer klanten gekregen. Dit ligt niet alleen aan dat mensen niet in de supermarkt willen kopen (al zijn die er wel; mensen willen nu niet in een Lidl waar het stervensdruk is ) maar ook aan het feit dat mensen meer na gaan denken over hun gezondheid en toch wat puurder eten willen kopen. Natuurlijk zal een deel hiervan over een tijdje weer terug gaan naar supermarkten of andere winkels, maar toch zie je een verschuiving in het type klant dat komt en ook na een crisis (dit gebeurt bij ons ook bij bijvoorbeeld een griepgolf of net in het nieuwe jaar met goede voornemens) zien wij veel nieuwe klanten. En vergeet niet; in de supermarkten was zo gehamsterd dat niks meer leverbaar was en mensen gaan dan op andere plekken op zoek naar dezelfde artikelen. Dan kom je bij de speciaalzaken terecht.” Riddertje

