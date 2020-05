Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen dag.

Meer dan miljoen mensen genezen van COVID-19

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn nu officieel meer dan 1 miljoen mensen gezond verklaard, blijkt uit cijfers van de prestigieuze Johns Hopkins University. Drie landen zagen meer dan 100.000 patiënten genezen: de Verenigde Staten (153.000), Duitsland (123.000) en Spanje (112.000).

Het totale aantal besmette mensen dat vermoedelijk het coronavirus heeft gehad en gezond werd, ligt vele malen hoger. In veel landen is het niet verplicht om genezen patiënten te melden en veel andere patiënten komen nooit in beeld.

Nederlandse economie kende in 2019 groei van 1,8 procent

De Nederlandse economie deed het in 2019 beter dan landen als Duitsland, België en het Verenigd Koninkrijk, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. De groei van 1,8 procent ligt wel iets lager dan de vier voorgaande jaren.

Met 9,5 miljoen mensen waren er "meer Nederlanders dan ooit" aan het werk en het totaal aantal gewerkte uren steeg ook met enkele procenten.

Zeeland verwelkomt weer toeristen

Vanaf deze vrijdag zijn er weer toeristen welkom in de provincie Zeeland. Sinds 27 maart kende Zeeland zwaardere maatregelen voor de toeristische sector dan elders in het land, doordat de provincie normaliter het aantal inwoners ziet verdubbelen dankzij toerisme, waardoor de zorg overweldigd kon raken bij een eventuele virusuitbraak.

Eigenaren met een tweede verblijf zijn weer welkom en delen van accommodaties mogen weer verhuurd worden. Verdere versoepelingen, zoals het gebruik van strandcabines, volgen mogelijk op 8 mei.

Britse premier Boris Johnson: coronapiek in VK voorbij

De Britse premier Boris Johnson heeft vrijdag op Twitter geschreven dat de piek qua nieuw aantal gemelde besmettingen en doden, voorbij is. Volgens hem begint nu de periode van stabilisatie, maar moet de bevolking zich wel aan de maatregelen blijven houden.

Binnen uur uitslag van coronatest in ziekenhuis St. Jansdal

Ziekenhuis St. Jansdal, met locaties in Harderwijk, Lelystad en Dronten, heeft vanaf vrijdag een coronasneltest beschikbaar gesteld. Met de door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) goedgekeurde test, weet de patiënt binnen een uur of er sprake is van een besmetting met het COVID-19-virus.

Een CT-scan maakt daarnaast duidelijk of de patiënt in isolatie gezet moet worden. Het personeel is lovend over de coronasneltest: "Het vermindert spanning bij geteste personen."