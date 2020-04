In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Premier Mark Rutte ziet een "gemixt" beeld op straat, dat zei hij gisteren tijdens een persmoment. Enerzijds lukt het mensen om thuis te blijven maar tegelijkertijd ziet hij ook dat zich langzaamaan meer mensen op straat begeven. Een paar grote winkels openen de deuren weer en als de maatregelen versoepeld worden, behoort dat lege straatbeeld van de afgelopen weken binnenkort wellicht tot het verleden.

Maar zijn die gebieden geschikt voor een anderhalvemetersamenleving? Volgens onderzoeksbureau Locatus is het veilig. Daarover gaat het in deze Dit wordt het nieuws-podcast met directeur onderzoek Gertjan Slob van Locatus.

