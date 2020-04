Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, valt het goede nieuws vaak weg. Daarom maken we een overzicht van positief nieuws van de afgelopen week.

Tandartsen mogen weer aan de slag

Tandartsen en mondhygiënisten mogen de reguliere zorg hervatten. De mondzorgkoepels hebben een leidraad opgesteld, zodat dit op een "gepaste en verantwoorde" manier kan gebeuren. Mensen die niet besmet zijn met het coronavirus kunnen sinds woensdag weer bij hun tandarts en mondhygiënist terecht.

In de praktijken gelden wel strenge maatregelen. Het personeel moet zich goed beschermen door een mondkapje en beschermende kleding te dragen. Ook moeten patiënten alleen komen en zo kort mogelijk in de wachtruimte verblijven.



Zeehond Droppie op Wadden uit net bevrijd

Een grijze zeehond die woensdagochtend met een stuk visnet om zijn nek werd gevonden op het strand van Texel is door dierenarts van zeehondenopvang Ecomare uit zijn benarde situatie bevrijd. Het dier heeft de naam Droppie gekregen.

Droppie werd door een wandelaar gevonden, waarna dierverzorgers de zeehond kwamen ophalen. Het dier heeft een wond in de nek en een paar wondjes aan zijn kop. Vermoedelijk zijn die door het visnet veroorzaakt.

Afname aantal insecten minder groot dan gedacht

De afname van de wereldwijde insectenstand lijkt minder groot dan gedacht. Onderzoekers kwamen eerder tot de conclusie dat de insectenstand in natuurgebieden in 27 jaar tijd met 75 procent was afgenomen. Uit een nieuw onderzoek over de laatste dertig jaar blijkt echter dat de afname 24 procent is.

Voor het eerst sinds maart minder dan duizend coronapatiënten op ic's

Het aantal coronapatiënten op de intensive care was vrijdag voor het eerst sinds eind maart minder dan duizend. Het aantal ic-patiënten daalde sinds donderdag met 45 en staat daarmee op 963.

Van die patiënten liggen er 922 op Nederlandse ic-afdelingen en 41 op Duitse ic's. Ook zijn er in de afgelopen 24 uur zeven verplaatsingen geweest tussen regio's onderling. Drie van deze verplaatsingen zijn naar een ic. Er is niemand naar Duitsland gebracht.

Meer dan helft van Nederlanders beweegt genoeg

Meer dan de helft van de Nederlanders van vier jaar of ouder bewoog vorig jaar voldoende, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Ook bewogen ouderen in 2019 twee keer zo vaak voldoende als bijna twintig jaar geleden.

Volgens de richtlijnen van de Gezondheidsraad moeten volwassenen wekelijks zeker 2,5 uur matig intensief in beweging zijn, bijvoorbeeld door te wandelen of te fietsen. Kinderen moeten iedere dag zeker een uur bewegen.

Anonieme gift voor medewerkers van HMC

Een voormalig inwoner van Den Haag heeft bijna 87.300 euro gedoneerd aan 485 medewerkers van het Haaglanden Medisch Centrum (HMC). De anonieme donateur bedankt hen voor hun werk in de strijd tegen het coronavirus. De verpleegkundigen, zorgondersteuners en schoonmakers ontvangen ieder 180 euro.