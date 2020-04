Op ons reactieplatform NUjij kunnen bezoekers over het nieuws discussiëren en de redactie vragen stellen. We krijgen tienduizenden reacties per week binnen. In deze wekelijkse rubriek zetten de beste bijdrages en discussies op een rij.

Zeurende leerkrachten of terechte zorgen?

De deuren van de basisscholen worden vanaf 20 mei voorzichtig geopend en het voortgezet onderwijs wordt mogelijk op 2 juni hervat. Uit ons lerarenpanel van zo’n vijftig docenten uit het hele land bleek dat een groot deel nog vragen heeft of zich zorgen maakt over de invulling van het onderwijs.

De discussie op NUjij ging daarom over de houding van docenten. Lezer Lin_da_nil zegt daarover:

“Ik vind dat ze wel erg veel klagen. Alsof dit zo makkelijk wordt besloten. Als het kan dan moet het gewoon weer, klaar. In de winkels werken mensen ook door, zij passen zich ook aan.” Lin_da_nil

Leerkrachten lijken hun sympathie te verliezen. Lezer Eric_Jan is leerkracht en hij benadert de situatie dan ook van een andere kant.

“Proefkonijn voel ik me allerminst. Ergens moet een begin gemaakt worden. Laten we vooral kijken naar wat wel mogelijk is. Ons vooral niet bang maken om vermeende achterstanden, maar eens kijken of het lukt de kinderen weer een stapje verder te helpen. De cijfers spreken voor zich. De kans dat de kinderen iets overbrengen is gering. Wat mij betreft hadden alle kinderen wel weer tegelijk terug kunnen komen. Dat is overigens het gevoel dat ik bij al mijn collega’s merk die ik vandaag op school heb gesproken. Want ja, menigeen was de afgelopen periode gewoon op school om dagelijks met passie te zorgen voor thuisonderwijs. Maar menigeen snakt naar het gewone ‘handwerk’ in de klas. Dus kom maar op!” Eric_Jan

Complotten over corona en Bill Gates

Steeds vaker verschijnen op internet nepberichten dat Microsoft-oprichter Bill Gates het coronavirus zou hebben uitgevonden, of dat hij kwaadaardige plannen met microchips heeft. Lezer Asimo maakt zich zorgen over de opmars van dergelijke complottheorieën, en probeert te duiden waarom mensen hier zo vatbaar voor zijn.

“Complottheorieën en fake-news kunnen zeer schadelijk zijn en in sommige gevallen zelfs levens kosten. En dat is zorgelijk. Het probleem is dat het internet in bepaalde opzichten faciliteert in het aan de man brengen van fake-news berichten en de hieraan gerelateerde, soms paranoïde, vooroordelen. Mensen die hiervoor gevoelig zijn zoeken online op zoektermen die hun reeds bestaande vooroordelen bezegelt. Omdat zoektermen onthouden worden, worden deze mensen al snel getrakteerd op nieuws dat geheel in het straatje past van dezelfde vooroordelen waar deze mensen eerder naar op zoek gingen. In deze tunnelvisie zie je dat complotdenkers veel met elkaar gemeen hebben: minachting voor de status quo, de media, linkse politici, universiteiten, intellectuelen, journalisten en vaak demagogie omarmen. De enige remedie is en blijft fact checking en fake-news te bestrijden met feiten.” Asimo

Meer Duits geld naar de Europese begroting

Op een EU-top meldde de Duitse bondskanselier Angela Merkel donderdag dat Duitsland een grotere bijdrage zal moeten leveren aan de Europese begroting. Op die manier kan het economisch herstel in de eurozone de komende twee jaar bespoedigd worden. Lezer Xenophanes vindt dat Noord-Europa het goede voorbeeld zal moeten geven, al betreurt hij dat het op deze manier moet.

“Ik snap de positie van Duitsland wel, ze zien zichzelf als een bindende factor binnen de EU (wat overigens ook waar is) en de druk die de zuidelijke landen opvoeren is vrij groot. En nu Frankrijk ook een beroep doet op meer bijdragen van lidstaten, heeft Duitsland niet echt meer een keuze. Het is jammer dat het op deze manier gebeurt. De landen die het hardst om solidariteit schreeuwen, zijn de landen die sterk afhankelijk zijn van de EU (ik kijk naar jou, Frankrijk) of de landen die jarenlang geen interesse hadden in de andere lidstaten (zoals Italië, gezien zij al een lange tijd wegdrijven van de unie). Ze gebruiken sentiment en retoriek, en helaas is dat te sterk voor de EU om het aan de kant te schuiven. Het is nu aan de Noord- en Noordwest-Europese landen om deze problemen niet te vergeten en te handelen naar wat het beste is voor de economie.” Xenophanes

Euthanasie mag ook zonder herbevestiging

Dinsdag bepaalde de Hoge Raad dat artsen euthanasie mogen toepassen bij patiënten met vergevorderde dementie als deze patiënten niet meer in staat zijn om een eerder verzoek te bevestigen. Veel lezers vonden dat zo’n ingrijpend besluit nooit genomen mag worden zonder expliciete toestemming. Eén lezer weet dat hijzelf later dementie zal ontwikkelen, en deelt op NUjij waarom hij juist wel blij is met dit besluit.

“Ik weet dat ik door mijn ziekte (Huntington) op een gegeven ook alzheimer zal gaan ontwikkelen. Nu is Huntington al voldoende reden om een euthanasieverzoek in te willigen, maar ik heb het toch vast laten leggen. Het zou voor mij ondenkbaar zijn dat ik door moet leven in een situatie waarvan ik nu met 100% zekerheid kan zeggen dat ik dat absoluut niet wil. Het liefst zou ik gewoon een middel tot mijn beschikking willen hebben, zodat ik tegen die tijd van helemaal niemand afhankelijk ben met de vraag of ik alsjeblieft mag sterven. Maar ik wil zeker niet tegen mijn wil, nu bij mijn volle verstand, in leven gehouden worden omdat ik dan wellicht niet meer aanspreekbaar ben. Dat is een grote nachtmerrie voor mij die door deze uitspraak toch wat minder onzeker is geworden.” Aroused_floppeke

De beste NUjij-reacties worden geselecteerd op basis van het aantal mensen dat op de 'respect'-knop klikt en inhoudelijke onderbouwing. De reacties worden niet geselecteerd op politieke kleur - we proberen echter wel een gebalanceerde selectie te maken.