Het warme, zonnige weer verdwijnt dit weekend om plaats te maken voor een noordenwind en minder zachte lucht. Koningsdag kan echter de warmste ooit worden.

De oostenwind van afgelopen week draait dit weekend naar het noorden en brengt minder zachte lucht met zich mee dan we de afgelopen tijd gewend zijn. Maar met een middagtemperatuur van maximaal 18 graden in het zuidoosten is het nog steeds warmer dan wat normaal is voor eind april. In het waddengebied wordt het niet warmer dan 12 graden.

Met de noordenwind komen ook wolkenvelden over het land die vooral zaterdag de zon aan het oog zullen onttrekken. Het blijft droog.

Warm en droog op 'Woningsdag'

Maandag is het Koningsdag dat dit jaar noodgedwongen is omgevormd tot Woningsdag, en dan herstelt de temperatuur zich al naar gelang waar je woning staat. In het noordwesten wordt het maximaal 17 graden en in Limburg kan de 21 graden weer worden aangetikt. Zon en wolken wisselen elkaar af.

Het blijft voornamelijk droog. De wind draait op maandag naar het westen en brengt vochtige zeelucht over het land wat in de avond in het westen voor een enkele bui kan zorgen.

Meestal is het op Koningsdag fris, vorig jaar werd het maximaal 13 graden met regen. De afgelopen zes Koningsdagen, sinds die vanaf 2014 op (of rond) 27 april vallen, zijn fris of hoogstens 'normaal' voor de tijd van het jaar: 15 graden. Koningsdag 2020 kan dus de warmste ooit worden, maar helaas kunnen we er door de coronamaatregelen niet van genieten zoals we dat gewend zijn.