Woensdag wordt een heldere dag met temperaturen die op kunnen lopen tot 22 graden. Een forse oostenwind doet het wel frisser aanvoelen dan het werkelijk is.

Na een onbewolkte nacht met temperaturen tussen de 7 en 9 graden, stijgt het kwik woensdag overdag naar maximaal 18 tot 22 graden. Het wordt zonnig weer, maar de forse oostenwind blijft wel stevig waaien.

In de loop van de avond neemt de wind wat af. Donderdagnacht koelt het af naar een graad of 8 en zwakt de wind nog verder af. Overdag voelt het weer prettiger door de zwakke wind en wordt het maximaal 22 graden. In de loop van donderdag trekt enkel wat hoge bewolking over het land.