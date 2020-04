Door het slechte nieuws dat meestal de voorpagina van NU.nl domineert, lijkt het goede nieuws weg te vallen. Daarom maken we een overzicht van het positieve nieuws van de afgelopen dag.

Valkencamera's gebouw Gasunie leggen mogelijke meteorietinslag vast

Het gebeurt niet vaak dat webcam die het doen en laten van de slechtvalken op het Gasunie-gebouw in Groningen volgt, ook andere nóg indrukwekkender zaken vastlegt. Maar dinsdag tegen 10.00 uur was dit toch het geval. De kijkers die de webcam aan hadden staan, waren getuige van een mogelijke meteorietinslag bij klaarlichte dag.

Volgens een deskundige van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) is het vrij uniek als een meteorietinslag op deze manier is gedocumenteerd. Het is nog niet zeker wat het object op de video is.

De webcam staat al sinds maart 2017 op het dak van het Gasunie-complex. Het kantoor is bij uitstek geschikt voor met name slechtvalken, omdat die goed gedijen in een rotsachtige omgeving.

Leids bedrijf test medicijn tegen coronavirus

Het Nederlandse farmaceutische bedrijf Pharming Group gaat een medicijn dat mogelijk werkt tegen ernstige symptomen als gevolg van een besmetting met het coronavirus op uitgebreidere schaal testen. De resultaten van een eerste proef met vijf patiënten noemt het in Leiden gevestigde Pharming"bemoedigend".

Het gaat om het middel Ruconest dat al in Europa en de Verenigde Staten wordt verkocht. Het wordt ingezet bij de behandeling van klachten die enigszins lijken op complicaties die kunnen ontstaan na een besmetting met het coronavirus.

Queen Elizabeth II viert 94e verjaardag

Koningin Elizabeth viert dinsdag haar 94e verjaardag, die er vanwege de huidige coronacrisis heel anders zal uitzien dan gebruikelijk. Zo klinken er op haar geboortedag geen saluutschoten in verschillende Britse parken, wat normaal gesproken wel het geval is.

Een bron liet aan People weten dat de vorstin dat niet passend vindt in deze tijd, waarin mensen zoveel mogelijk thuis moeten blijven. Waarschijnlijk is het voor het eerst in de 68 jaar dat Elizabeth op de troon zit dat de saluutschoten niet doorgaan.

Kabinet trekt 5 miljard euro uit om stikstof tegen te gaan

Het kabinet trekt voor de komende tien jaar 5 miljard euro extra uit om de stikstofuitstoot en -neerslag terug te dringen. Het gaat om maatregelen binnen de landbouw, maar ook voor de luchtvaart, industrie, scheepvaart en het verkeer. Daarbij wordt er aan wetgeving gewerkt om het stikstofdoel in vast te leggen.

Regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn het op hoofdlijnen eens geworden over het pakket. In totaal gaat 3 miljard euro naar natuurbescherming en -herstel, tegelijkertijd wordt er 2 miljard uitgetrokken voor het terugdringen van stikstofuitstoot.

André van Duin werkt aan nieuw Franstalig album

André van Duin werkt aan een album met covers van liedjes van de Franse zanger Charles Aznavour. Van Duin zong onlangs een versie van Aznavours La Bohème tijdens een van de laatste uitzendingen van De Wereld Draait Door. Dit optreden werd zo goed ontvangen dat er een idee voor een hele plaat uit voortkwam.

"La Bohème was eigenlijk de aanleiding en toen belde er meteen een platenmaatschappij op", zei Van Duin over het ontstaan van de plannen om het album uit te brengen. De komiek hoopt de plaat in het najaar uit te kunnen brengen.

Nederlandse dierentuinen kunnen meteen weer open

De grote Nederlandse dierentuinen, zoals ARTIS, Blijdorp en Ouwehands Dierenpark, kunnen wat hen betreft zo weer open.

Volgens directeur Lisette de Ruigh van de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen, waar de dertien grootste Nederlandse dierentuinen bij zijn aangesloten, is het "zeker haalbaar om te voldoen aan de anderhalvemeternorm".

Volgens haar is daar niet heel veel voor nodig: een paar aanpassingen zijn voldoende. "Zoals het invoeren van eenrichtingsverkeer en online ticketverkoop. Dan voorkom je rijen bij de kassa en kun je de bezoekersaantallen reguleren." Ook kunnen er vakken gemarkeerd worden waar mensen kunnen staan.